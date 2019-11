La vida secreta de Martín Baclini más allá del "Bailando"

Martín Baclini se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Gracias a su noviazgo con la bailarina Cinthia Fernández pasó de ser un exitoso empresario en Rosario a uno de los mediáticos que alimentan a diario la prensa del corazón. Pero su historia, lejos de su ciudad natal, esa poco conocida. Por eso impactó tanto escucharlo contarla en el programa “La noche” que se emite por El Nueve.

“Vengo muy de abajo, empecé a trabajar a los 12 años. No estudié y no terminé la secundaria: arranqué a fondo a trabajar. Mis amigos me decían ‘te va a ir mal si no estudiás’. Es importante el estudio, no tengo ninguna duda, pero yo sabía que no podía estudiar. No me puedo sentar y leer. Así que empecé a trabajar”, recordó Baclini.

Baclini contró que su padre lo acompañó durante muchos años en el trabajo hasta que pudo arrancar su propia empresa, junto a su hermana y su hermano: “Vendemos de todo, 24 rubros y más de un millón de productos en góndola, una locura. Ahora me está costando mucho todo porque el ’Bailando’ me lleva mucho tiempo”, contó el rosarino.

Por esto, tanto él como su partenaire en el “Bailando” ayudan con sus propios ingresos del programa de Marcelo Tinelli a obras solidarias. “Donamos el cien por ciento a un merendero. Es todo transparente: todo lo que ingresa lo donamos. Era mi motivación para hacerlo”, contó Baclini, y añadió: “Me encanta ayudar, lo hago siempre en silencio”.

Si bien le gusta la popularidad que logró gracias a la televisión, aseguró que le gusta vivir tranquilo. “Me guardo mucho. Por ejemplo, hoy estuve todo el día en mi casa, en silencio, escuchando una meditación. Estoy en mi mundo. Me lleno de energía para después compartirla. Me encanta meditar”, confesó.

“Sé que esto es un momento, tengo clarísimo que la figura es Cinthia y yo la acompaño. Cuando termine el ‘Bailando’ yo regreso a mi empresa. Pero llego a perder contra Luciana (Salazar) y la petisa (por Cinthia) me mata…”, bromeó Baclini, recordando la relación que le costó su noviazgo con Fernández.