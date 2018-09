La vida del productor más famoso

"No se puede vivir sin música, como no se puede vivir sin agua", asegura Quincy Jones en los primeros minutos de "Quincy", el documental de Netflix sobre el legendario productor que dirigió su hija, la actriz Rashida Jones, y que tuvo su estreno mundial ayer en el Festival de Toronto. Quincy Jones trabajó junto a Ray Charles, Frank Sinatra y Aretha Franklin. Pero es célebre por haber sido el productor de Michael Jackson en discos emblemáticos como "Off The Wall", "Thriller" y "Bad". "Puedo ver el talento en una persona antes de que esa misma persona lo sepa, sean Michael Jackson, Oprah Winfrey o Will Smith", afirmó ayer el músico de 85 años. De todo esto da cuenta el documental de su hija, que va y viene entre el presente de este "self-made man" y su pasado, desde su infancia pobre en los suburbios olvidados de Chicago hasta sus éxitos en el mundo de la música.