La vida adulta de los chicos cantantes

Los ex integrantes de Los Parchís rondan en la actualidad los 50 años y ya no se dedican a cantar. Frank es fotógrafo, Gemma estudió puericultura (pero hoy es empleada administrativa), Tino dirigió una compañía de limusinas y ahora es comentarista deportivo, y David trabaja como publicista en Nueva York. La única ligada al mundo del espectáculo es Yolanda: se fue a trabajar a México como actriz y triunfó con más de 20 telenovelas. También armó un revuelo cuando posó para la revista Playboy en 2013. "No puedo vivir de Los Parchís toda mi vida. Yo siempre he sido de atreverme", dijo en ese momento al diario Reforma, tras las numerosas críticas que recibió por romper el imaginario infantil al dejarse fotografiar desnuda. Tino asimismo se atrevió, alguna vez, a lanzar una carrera como solista. Pero, a fines de los 90, sufrió un accidente de tráfico que marcó su vida para siempre: su auto se metió en el carril contrario y chocó contra otro coche para evitar atropellar a un peatón. ¿Las secuelas? La pérdida de su brazo izquierdo y una profunda depresión.