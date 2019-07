"La única razón por la que Maradona sigue vivo son sus hijos"

El británico Asif Kapadia, director del polémico documental sobre Diego Maradona estrenado en junio pasado, aseguró que "la única razón" por la que el ex futbolista "sigue vivo son sus hijos". Kapadia, ganador del premio Oscar por el documental "Amy" (sobre la vida de Amy Winehouse) y también director de "Senna", expresó en una entrevista difundida ayer por la agencia española EFE que los hijos de Maradona son "el elemento salvador más allá del fútbol, en el que no ha estado involucrado durante mucho tiempo por su salud". "Sus hijos lo quieren de forma incondicional, incluso cuando no está bien y tiene paranoias", agregó.

"A veces cree que le roban o lo engañan, pero nunca pensaría así de sus hijos. Y eso que son más duros con él que otra gente a su alrededor", opinó el director de "Diego Maradona", que se estrenó el 14 de junio pasado en Gran Bretaña y mañana debutará en España.

Kapadia, amante del fútbol e hincha del Liverpool inglés, aseguró que no sabía demasiado sobre la vida de Maradona y que desconocía los detalles de su etapa en Nápoles, aunque ya fantaseaba con dirigir una obra sobre el ex capitán de la selección argentina luego de leer su biografía.

"No tuvo una infancia normal y sufrió el síndrome del niño estrella. Con 15 años le compró una casa a sus padres. A partir de ese momento, ¿quién le iba a decir que no? ¿Quién lo iba a detener? Si lo mirás, aún es un adolescente. Siempre lo ha sido. No ha madurado. Abandonó su casa y nunca volvió", manifestó.

El documental de Kapadia sorprendió con un material inédito gracias a grabaciones que tenía Jorge Cysterszpiler, primer representante de Maradona, desde 1981, con la idea de hacer una película sobre la vida del Diez, y a colecciones personales de aficionados del club Nápoles.

El director británico comentó que su relato cuenta una etapa de la vida de Maradona no tan conocida y dio algunos detalles de sus reuniones con el protagonista. "Es difícil acercarse a Maradona, conocerlo y que se abra", señaló el cineasta, que le sacó el jugo a sus encuentros con él, incluidos en el documental a modo de voz en off.

Sin embargo, Kapadia admitió que "esta historia pasó en los años 80 y sus respuestas a veces no eran muy útiles. ¿Cuál es realmente la verdad? ¿La que cuenta o la que he investigado? ¿Cuántas vidas ha vivido desde entonces? ¿Cuántas muertes ha tenido? ¿Por qué tendría que recordarlo?", se preguntó.

"Para mí el documental es una obra sobre el paso del tiempo y el envejecimiento. Otros habrían construido un relato feliz sobre las fiestas que se pegó Maradona. Para mí, en cambio, es un relato muy triste, aunque amo que él aún juegue al fútbol", puntualizó.

Sin fecha en Argentina

Pese al aplauso de la crítica que ha recibido el documental, Maradona se ha desligado de la obra al punto de pedir su "boicot". «No me gusta el título, así que si no me gusta el título no me va a gustar la película. No vayan. No me gusta el nombre», dijo en una entrevista con la televisión mexicana. Al título al que se refiere el ex jugador es en realidad el subtítulo de la película: "Rebelde, héroe, estafador, Dios". Unos calificativos que no le gustaron nada al Diez. "Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de una pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público me parece que están equivocados", sentenció.

DirectTV adquirió los derechos exclusivos del documental "Diego Maradona" para Latinoamérica, pero aún no se sabe su fecha de estreno en Argentina. En EEUU el filme se verá a través de HBO el próximo 24 de septiembre, y algunos dicen que hasta podría aspirar a un Oscar.