La última película del actor que dejó una huella con su rol en "París, Texas"

El romántico inolvidable de "París, Texas" muestra su mueca final. Harry Dean Stanton, el actor que enamoró a todos en la emblemática película de Wim Wenders vuelve a la pantalla grande con "Lucky", el último filme antes de su muerte y, paradójicamente, el que se lo consideró el mejor papel de su vida. Con dirección de John Carroll Lynch, la película que se estrena mañana en Rosario tiene otro valor agregado y es la actuación de David Lynch, conocido por ser el creador de "Twin Peaks" y director de filmes como "Terciopelo azul" y "Corazón salvaje", en donde también tuvo a sus órdenes al protagonista de "Lucky".

La historia de la película cuenta el derrotero de Lucky (Stanton), quien tiene 90 años pero el espíritu de un joven lleno de vida. Pese a fumar sin parar, su envidiable salud le permite tener una rutina cargada de actividades, incluyendo encuentros en un bar con un desopilante grupo de amigos entre los que se destaca Howard (Lynch), un simpático lugareño obsesionado con encontrar a su tortuga desaparecida. Todo parece estar bajo control hasta que un inesperado desmayo le hace poner las cosas en perspectiva, y a partir de allí comienza a vivir aventuras insólitas.

Harry Dean Stanton es una leyenda del cine gracias a su protagónico en "París, Texas" de Wim Wenders y a su trabajo con cineastas de la talla de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Ridley Scott. Amigo personal de David Lynch, participó en sus películas "Corazón salvaje", "Una historia sencilla", "Imperio" y en la serie "Twin Peaks". "Lucky" fue su último trabajo antes de morir, calificado por Variety como "el mejor papel de su vida".

David Lynch es un artista multidisciplinario y a la vez es también un referente en materia de meditación y espiritualidad. Si bien "Lucky"" no es su primera experiencia actoral, sin dudas es su participación más celebrada por sus miles de seguidores alrededor del mundo.

John Carroll Lynch regala al gran protagonista de "Paris, Texas" una película de despedida que deviene en homenaje póstumo al mejor actor secundario del cine norteamericano.

Afortunadamente, Harry Dean Stanton, que falleció el 15 de septiembre del año pasado, pudo ver acabado este filme, cuyo guión araña detalles y características de su propia vida.

Respecto al personaje, el director dijo que "él está orgulloso de sí mismo y decide su propio destino, por lo que también es consciente de que es el más inteligente en cualquier circunstancia". Cuando queda en evidencia su vulnerabilidad, su primer instinto es despotricar y ser autosuficiente. Lucky es la historia de un hombre que de repente se deja llevar por su corazón, "algo que debió hacer hace mucho tiempo".

Entre sus desconsolados cómplices delante y detrás de las cámaras, está David Lynch. En "Lucky", Lynch, que no tiene parentesco conocido con John Carroll Lynch, interpreta al más curioso personaje del pueblo: un elegante caballero vestido de blanco que ha extraviado al compañero de su vida, ni más ni menos que una tortuga.

"David fue amable, receptivo, solidario, preparado y comprometido. Estaba claro que había venido a jugar y simplemente ser actor. Me imagino que es el tipo de actor con el que siempre se espera trabajar. Y aprendí mucho acerca de ser un actor en el set en los días que trabajó", indicó el director.

Y reveló una jugosa anécdota de la filmación: "Hubo un momento en que Harry estaba luchando con un momento en el texto y le había dado una explicación de por qué las palabras estaban allí. Harry no estaba convencido. Como sucede a menudo en el set, un actor recurrió a su compañero actor para aclararlo, y en este caso fue David Lynch. Harry se volvió hacia David y le dijo: "¿Comprendes esto?" Y David dijo "Sí, Harry". Harry dijo: "¿Qué diablos significa?" David me miró y yo dije; "Súbete". Se volvió hacia Harry y le dijo con tranquila compasión: "No es mi lugar decirlo, Harry". Guau. Me encantó su respeto y su disposición a dejarme manejarlo. Harry jugó el momento y seguimos adelante. Era muy interesante.

Respecto a la línea argumental del filme dijo: "Me encantó el guión, sus diálogos, sus personajes y ese sentimiento de comunidad. El pequeño pueblo donde sucede la historia avergüenza a todos sus habitantes, incluso a Lucky, nuestro protagonista, que ni siquiera se siente parte de él", dijo el realizador.

"El guión está pensado para ser interpretado por Harry Dean Stanton, es un homenaje a él como actor y como hombre. En esencia es biográfica, las historias de Lucky están escritas a partir de la vida de Harry. Lucky es un hombre solitario y un amante de los puzzles y de los juegos", apuntó.

Harry Dean Stanton, el veterano actor de actores, aparece en paños menores practicando sus ejercicios de yoga matutino. Esquelético, casi parece un muerto en vida, el eterno superviviente. Está solo en su casa distinguiendo entre estar solo y sentirse solo, dos cosas muy distintas.

Pero lo cierto es que el actor protagonista es un experto en lo primero. Se lo verá en su bar favorito, callado, filosofando o haciendo gala de su humor cortante. Incluso sorprenderá a muchos argentinos que vean la película al cantar un tango como "Volver" con una orquesta de mariachis. Mientras tanto fumará y beberá sin parar con su aire tristón de rebelde sin causa.

El director John Carroll Lynch, que a los 55 años llega a su ópera prima, se hizo conocido como actor al interpretar a Norm en la película "Fargo" (1996), cinta dirigida por los hermanos Coen. Tiene más de cincuenta películas a sus espaldas y tuvo la fortuna de ser dirigido por Clint Eastwood, David Fincher, John Lee Hancock y Pablo Larrain entre otros.