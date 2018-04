"La TV muestra más relatos de mujeres que el cine"

por la igualdad. Sandra Oh se hizo famosa en "Grey's Anatomy".

Para Sandra Oh, la actriz que muchos recuerdan como la doctora Cristina Yang en "Grey's Anatomy", la televisión se está abriendo más a historias de mujeres de una forma que hace unos años era imposible ver en la pantalla. "Creo que en mercado norteamericano, la televisión acoge más relatos de mujeres y más historias de personas de color que en el cine".

Las películas con presupuestos mínimos todavía cuentan esas historias, pero ese espacio se está reduciendo", dijo ayer en la rueda de prensa de la presentación de "Killing Eve", la serie con la que compite en Canneseries. La actriz, que fue aclamada por la película "Sideways" pero ha cosechado éxito sobre todo en la pequeña pantalla, aseguró que siempre se sintió mejor acogida en televisión.

"Killing Eve", que se estrenó este domingo en BBC America y en HBO, y ya tiene asegurada la segunda temperada, se basa en las novelas de Luke Jennings ("Codename Villanelle"), en las que una agente del MI5, que lleva una vida de funcionaria sin sobresaltos, reaviva su sueño de convertirse en espía tras ser contratada para investigar un misterioso asesinato, cometido por una particular asesina profesional.

La serie respira ese aire fresco, atrevido e irreverente que dieron fama a "Fleabag", la comedia de humor negro de la guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge, que se ha encargado de adaptar la novela de Jennings. Oh, cuando leyó el guión, dijo que sabía que había algo nuevo ahí que todavía no había visto en televisión e insistió varias veces en que se trata del tono que Waller-Bridge da a sus historias. Lo que intento, dijo la guionista en la rueda de prensa, es que los personajes sean reales, que tengan ingenio, pero también sus dosis de tontería y que no falte la inteligencia. Las protagonistas "son el contrario la una de la otra, una especie de sombra una de la otra y es muy difícil encontrar eso en la actualidad", explicó Waller-Bridge, que entre sus referentes para esta historia mencionó la película argentina "Relatos salvajes".

Ambas protagonistas están fascinadas la una con la otra. A Jodie Comer lo que le atrajo de su papel de villana es que rompe con tantos estereotipos. "Ella tiene ingenio, carisma, es sexy y tiene esa retorcida y rara personalidad", dijo sobre su papel la actriz británica de 25 años. Mientras que para Sandra Oh, que da vida a la agente, la asesina desata en su personaje una sensación de vitalidad. "Como mujer de mediana edad, me interesa qué es lo que mantiene la vitalidad de una mujer", señaló.

Con los cambios que se ha vivido en la industria en los últimos meses y que buscan empoderar a la mujer, Waller-Bridge señaló que hay un "gran apetito" de este tipo de historias y ahora se siente que hay más receptividad. "Killing Eve" se presentaba hoy junto a la serie coreana "Mother" y la israelí "When Heroes Fly", del guionista y director Omri Givon. Se trata de una producción de Keshet, la televisión israelí que hizo la serie "Hatufim" ("Prisioners of War"), que se hizo mundialmente famosa en su adaptación estadounidense: "Homeland".

"When Heroes Fly" se centra en esta ocasión en el trauma que viven los soldados israelíes tras haber participado en la guerra. "Es la primera vez que una serie televisión aborda este tema", dijo Givon al presentar la serie, basada en la novela homónima de Amir Gutfreund. El estrés postraumático afecta a miles de personas en Israel.

El Festival de Canneseries se realiza en paralelo con el principal mercado en Europa para contenidos televisivos, MipTV, donde se forjan y se anuncian grandes proyectos televisivos. Uno de ellos es "The Net", una macro serie de 40 capítulos centrada en el lado oscuro del fútbol. Se rodará una serie de ocho episodios en cinco países diferente y las temáticas serán el doping, la lucha contra la corrupción o la esclavitud moderna en el fútbol.

