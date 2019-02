La Trova sacó pecho en el Colón con canciones de ayer, hoy y mañana

No era El Círculo de "Tiempos difíciles" ni tampoco el festival de La Falda del 82, era el mismísimo Teatro Colón el que le abría los brazos a la Trova Rosarina. Alli están de izquierda a derecha Adrián Abonizio, Fabián Gallardo,Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Rubén Goldin y Jorge Fandermole, paraditos frente a un auditorio tan colmado que obligó a colocar en boleterías el cartelito de localidades agotadas. La Trova lo hizo, con las canciones de ayer, de hoy y de mañana.

"Era en abril" fue el tema de apertura, con Baglietto y Garré, fue el comienzo de una noche inolvidable, porque se respiraba la emoción y la historia compartida arriba y abajo del escenario. Porque entre los espectadores estaba desde Lifschitz, Jairo y Litto Nebbia, en un mismo palco, hasta Gerardo Rozín, Luis Machín y Reynaldo Sietecase. Por allí andaba Lito Vitale, Valeria Schapira y Alina Moine. Todos estaban haciendo el aguante, desde el primero hasta el último tema.

Ya con toda la trova sobre escena, con Adrián Charras en piano, Leonardo Introini en bajo, Julián Baglietto en batería y Juancho Perone en percusión, sonó "Oración del remanso" , ya convertida en todo un clásico de Fandermole.

A partir de allí, lo nuevo de esta camada de músicos empezó a asomar la nariz. No bastaba con tocar los temas de fogón para que aplaudan todos, la idea era mostrar también lados b, o, por qué no, temas recién grabados. Por eso fue bienvenida "Carrousel", el tema que le da el nombre al nuevo disco de Garré.

"Basura en colores" y "Valeriana", de Goldin, ratificaron, por si hacía falta, que las voces de los seis representantes de la Trova ofrecía una variedad de colores y matices que sumaba calidad y sensibilidad . Por eso también fue bienvenido "El árbol", de Gallardo, en tiempo de pop y de hip hop, otro tema que no estaba entre los clásicos de la Trova, pero si se eligió como segundo bis fue que cada vez cala más hondo ese cierre de "Lo que ves es lo que , pero no te olvides, no hay derecho sin revés".

"Historia de Mate Cosido", de Abonizio le hizo piantar un lagrimón a más de uno y "La vida es una moneda" levantó a la gente, en lo que sería la previa de la entrada de la Orquesta Sinfónica,dirigida por Gerardo Gardelín, a cargo de 40 músicos.

Con esa orquesta llegó "El ogro y la bruja", un cuento infantil de Goldin, pero en clave sinfónica. Se respiraba otra intensidad en el Colón, había que adaptarse a otro concepto de sonido, menos potente, sin estridencias, y con un audio que para muchos era escaso, pero no era un show de rock, era el mismísimo Colón y había que disfrutar esa mágica caja de resonancia.

Llegó el momento de "En blanco y negro", de Garré; "Los días por vivir" de Gallardo y ya se respiraba que iba viniendo el final. Con la emoción en alto, vino "Yo vengo a ofrecer mi corazón" y la corearon todos, con palmas y aplausos de pie.

La historia de la Trova volvía a llamar y un Baglietto encencido, como cuando usaba jardinero, gorra y larga melena, cantó "Mirta, de regreso", mientras Abonizio volvía a demostrar que cada día escribe mejor. "Canto versos", de Fander, fue el tema de cierre, con "qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar", parecía la previa justa para el cantito contra Mauricio Macri que se oyó desde la tertulia minutos después.

"El témpano" fue el tema de despedida, como tenía que ser, con la gente de pie, gritos, y el oooooo de rigor que obligó a un segundo bis, fuera de programa. Y en un gesto sorprendente pero bienvenido tocaron "El árbol", como para no pararse en la nostalgia y seguir mirando al futuro.

El tiempo pasa, pero las canciones quedan. Y esta Trova , después de la movida del 82, del Cosquin de este año y ahora del Colón, dijo presente. Para seguir cantando en esta tierra incendiada, con el fuego de músicos que nunca pierden la llama creativa.