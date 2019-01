La Trova Rosarina prepara a pleno su desembarco en Cosquín

La Trova a pleno, como en los buenos tiempos. Claro, faltaría Lalo de los Santos, que se elevó del suelo, y Fito Páez, que quizá por problemas de agenda no pudo estar presente, pero la realidad marca que un dream-team de Rosario va a pisar el escenario de la plaza Próspero Molina para representar en forma de canciones parte importante de la cultura de la provincia de Santa Fe.





Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldín y Fabián Gallardo, léase el ADN de la Trova Rosarina, tocarán el sábado 26 de enero en la apertura del 59º Festival Nacional de Cosquín para celebrar los 35 años de democracia. No sólo es un honor para la música popular de la ciudad, sino que será un disfrute verlos tocar juntos otra vez esa noche muchas de las canciones que pasaron por la banda de sonido de nuestras vidas.

"Son de colección y siguen creciendo", dijo María de los Angeles "Chiqui" González, la ministra de Innovación y Cultura de la provincia, que motorizó esta movida como corolario de una gestión que ya lleva once años consecutivos llevando la música de Santa Fe a Cosquín.

El lanzamiento oficial de este evento ocurrió ayer sobre el mediodía, en el ámbito del quinto piso de la Plataforma Lavardén, en formato conferencia de prensa para que todos los protagonistas digan lo suyo.

Poética y profunda como siempre, Chiqui los presentó así: "Son un conjunto de jóvenes que inventaron un estilo, en el cruce de los géneros, en la avenida de la libertad, por las calles de la ciudad con un Paraná vibrando, ellos aparecieron en la historia. Son parte de la generación que cambió la música con el rock nacional e inventó este artefacto único e irrepetible de la Argentina, y los llamaron la Trova Rosarina. El mapa del país lo recibió sorprendidos, ahí estaban el rock, la balada y el folclore, y lo decían como no lo había dicho nadie antes".

Ante tamaña presentación, Baglietto bajó los decibeles y tras una pregunta de un periodista apeló como de costumbre a su honestidad brutal: "No teníamos ni la más pálida idea de lo que estábamos haciendo (cuando surgió la Trova). Cuando arrancó lo del primer disco teníamos un nivel de miedo y de desorientación absoluta. Lo que sí, éramos y seguimos siendo muy apasionados, amábamos profundamente lo que estábamos haciendo, pero éramos muy inconscientes de todo. Y tuvimos esta necesidad de cambiar de ciudad porque lo que se ofrecía venía de Buenos Aires y no de acá. Recuerdo que cuando fuimos a grabar el primer disco, a tal punto no teníamos noción de la producción, ni de nada, que creo que fue una fortaleza. Porque no teníamos la contaminación de la producción del disco ni las necesidades del éxito, no entendíamos de eso, y nos peléabamos por un acorde, eso es la muestra del nivel de compromiso y de impunidad que teníamos".

Ante las miradas de los músicos que asentían sus palabras, Juan continuó: "Creo que casi cuarenta años después uno puede entender que lo que se hizo estuvo bien hecho y que no fue fugaz, ante el comentario de mucha gente que suponía y que hubiera querido que fuera fugaz. Yo siempre digo, a nosotros nos unió la necesidad, venimos de un medio que hoy tiene los brazos abiertos para las expresiones culturales locales, pero hace cuarenta años no lo tenía. No es un reproche, pero sólo cuento cuál era la geografía a la que nos enfrentamos. Nosotros nos unimos por necesidad para sobrevivir en un medio que en el mejor de los casos nos era indiferentes".

Garré destacó que esta será la primera vez que cantará en Cosquín y afirmó: "Hemos crecido mucho sin traicionarnos y cuidando la calidad y el amor por lo que hacemos. Y además de quererlos los admiro profundamente por lo que hacen", dijo en referencia a sus compañeros de la Trova.

A su turno, Fandermole le respondió a Escenario que les representa "un enorme compromiso tocar en Cosquín como una delegación" que va en nombre de una región. Y agregó: "Nos gratifica la posibilidad de juntarnos, porque esta no es la formación habitual, hay proyectos por dúos, por tríos o individuales. Pero no nos quedamos en una circunstancia afortunada histórica sino que fuimos renovando nuestro repertorio. Y tener la posibilidad de tener a Cosquín enfrente nos hace entregar lo mejor posible para que se traduzca en un suceso artístico que puede causarnos una emoción estética transformadora que, si se logra en escena, va a lograr lo mismo a los que están abajo".

Una banda de lujo

Los músicos que tocarán con la Trova en Cosquín son Claudio Cardone, Adrián Charras, Juancho Perone, Julián Baglietto y Leonardo Introini.