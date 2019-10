La Trova Rosarina vuelve a casa, pero en realidad nunca se fue. De todos modos es para celebrar que Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldin y Fabián Gallardo cierren el año con dos shows en la ciudad que vio nacer a "una de las obras culturales más importantes de la Argentina", como bien dijo el presentador y colega Roberto Caferra en la conferencia de prensa ofrecida anoche en el Hotel Splendor Savoy. A tomar nota: el viernes 6 y el sábado 7 de diciembre La Trova se presentará en el teatro El Círculo, y las entradas ya están a la venta desde hoy. Las canciones de ayer, que siguen sonando ahora, en el teatro de acá a la vuelta.

Desde septiembre del año pasado la Trova se juntó por un hecho azaroso, pero a veces las casualidades son causalidades. Primero surgió el show de Cosquín de este verano, después ese lujo grande de tocar en el Colón, con gente afuera y el comentario en los pasillos de que si hacían dos Colón también los llenaban; y más tarde salieron recitales en Mendoza, Córdoba, San Juan. La pregunta no tardó en llegar: ¿y Rosario? La espera valió la pena, y ya hay fechas para, por ahora, dos funciones en la ciudad para la primera semana de diciembre.

La de ayer no fue una conferencia más. Es verdad que faltaron Baglietto, Garré y Goldin, que viven en Buenos Aires y mandaron videos desde allá para reforzar el lanzamiento con las consabidas disculpas por la ausencia, pero al evento convocado por Pepe y Sergio Grimolizzi, productores de estos shows, asistieron los principales medios de la ciudad y autoridades políticas de la talla del intendente electo Pablo Javkin, la vicegobernadora de Santa Fe electa Alejandra Rodenas, la concejala María Eugenia Schmuck, la ministra de Cultura de la provincia Chiqui González, el secretario de programaciones Alejandro Tejeda y también estaba Horacio Ríos. Los músicos agradecieron, sobre todo a Chiqui y Tejeda, porque siempre se sintieron apoyados por su gestión. Incluso Abonizio también agradeció a Jorge Llonch, referente de cultura del justicialismo porque "una vez nos llevó a Cuba a cantar estas canciones", en referencia al año 2007 cuando Santa Fe fue la única provincia que participó en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Vale resaltar el marco para contextualizar el cuadro de situación. La vuelta de la Trova es un hecho cultural para festejar. Así lo manifestaron Adrián Abonizio, Jorge Fandermole y Fabián Gallardo, más sueltos al cantar que cuando están en una conferencia de prensa. Pero sus palabras tuvieron peso específico. "En el escenario somos seis que hablamos sin hablar y hay una séptima voz que no se sabe cuál es", dijo Gallardo en alusión a la química que hay entre ellos y a esa suerte de cuerpo extraño que generan cuando todos confluyen en una canción.

Cuando le tocó hablar a Abonizio, como tenía que ser, salió con una de las suyas: "Fue otro empate más, pero no estamos pensando en el promedio". Y cuando estallaron las carcajadas, el confeso canalla dijo: "Uy perdón, pensé que estaba en «Paso a Paso»". Ya algo más serio, recordó los comienzos en los duros años 80: "Lo nuestro fue producto de la inconsciencia, no sé si este momento es peor que el que vivimos en la Dictadura, porque hoy también piden documentos en la calle, pero hoy puedo decir que si no fuera amigo de ellos, pagaría una entrada para verlos".

Fandermole respondió sin titubear cuando Escenario lo consultó sobre la posibilidad de que estos dos shows en la ciudad sean una suerte de despedida de la Trova. "No tenemos pensado parar ni tampoco hemos decidido si vamos a seguir", contestó. Y también fue claro cuando este diario le preguntó por qué motivo no estaba Fito Páez en esta etapa de la Trova. "Fue por cuestiones de agenda, sé que Baglietto lo invitó cuando tocamos en Cosquín y en el Colón y él no podía porque tenía otros shows", explicó. Y Gallardo agregó: "Igual, para el recital en el Colón mandó unos cuantos champagne para nosotros".

Desde un video, Baglietto dijo que "estoy ahí con el corazón y vamos a estar siempre. En Rosario Haremos las mejores canciones de la primera etapa y las mejores de la última etapa". A su turno, Garré auguró "larga vida a la Trova" y Goldin, guitarra en mano, cantó el pedacito "sólo se trata de vivir, esta es la historia" de "La vida es una moneda" para después convocar para las jornadas del 6 y 7 de diciembre en El Círculo.

En el cierre, Chiqui González dijo que para ella: "Es un regalo que toquen en esa fecha porque yo me voy el 10 de diciembre". Y dejó una frase con su habitual sensibilidad: "No hay casualidades. En momentos en que se veía gente quebrada, y nosotros quebrándonos, ustedes se juntaron a cantar y crearon una lírica propia de canciones con una corriente poética. De pronto vimos a la poesía venciendo al dolor".

"El témpano", "Río marrón", "Los días por vivir", "Una vuelta más", "Canción del pinar", "En blanco y negro" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón" volverán a tomar cuerpo y voz en diciembre en El Círculo.

Las grandes canciones siempre te esperan a la vuelta de la esquina. Y no hay nada más lindo que dejarse sorprender.