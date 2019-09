La tragedia y la comedia de la vida en un unipersonal

Sebastián Wainraich sale de gira con su unipersonal "Frágil", que estrena hoy, a las 21, en el teatro La Comedia (Mitre y Cortada Ricardone). El comediante se debate entre las decisiones claves que deben tomarse en la vida y plantea un recorrido por su existencia a través de los personajes que lo atraviesan en una propuesta que va de la comedia a la tragedia, pasando por el humor y la reflexión.

"«Frágil» es un unipersonal de comedia contundente: me disfrazo, me transformo, me siento frágil en todo momento", contó el actor. "Nunca me bajo del escenario, y hay cuatro personajes en una hora y veinte que es lo que dura la pieza. Voy desde un barrabrava, a un religioso, una mujer y un señor mayor, y sobre el final hago un monologo que es el que le da el hilo conductor a la historia. Es una comedia potente y profunda donde me permito entrar en otros climas, pero son momentos. Básicamente es un texto para reír, para divertirse y puede haber también un espacio para la emoción", reflexionó.

El actor, que mostró este trabajo en Buenos Aires durante dos temporadas, primero en el teatro Maipo y luego en el Liceo Comedy, aseguró que el unipersonal es uno de sus géneros favoritos. "Soy muy feliz haciendo el unipersonal. Estoy sólo arriba del escenario, pero cuento con la dirección de Flor D'Agostino que es una fundamental y tengo un equipo de producción, y se nota mucho en la obra".

Según dijo, estaba "ansioso" por regresar a Rosario donde comenzará la gira de "Frágil", y no descartó extender su estadía en la ciudad para ver fútbol. "Los que me escuchan junto a Julieta Pink, Pablo Fábregas y el resto del equipo de "Metro y medio", saben que estaba ansioso por volver a Rosario desde hace un tiempo. Tal vez me quede el domingo para ver el clásico porque soy muy futbolero. Elegí esta ciudad para arrancar y todo lo que diga sobre el porqué, va a sonar demagógico, pero la verdad que siempre es una plaza espectacular, con el público encendido", aseguró.