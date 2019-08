"La tradición ha perpetuado el machismo"

"Vigilia en agosto", de Luis María Mercado que se estrena hoy en los cines rosarinos, presenta a Rita Pauls en el papel de una joven de provincia al borde del altar, presionada por el tradicionalista ambiente familiar y local, pese a sus dudas y amoríos que se guardan en secreto.

"Es como si el silencio se hubiera cristalizado. Si no lo manifestamos, si no se dice, pareciera que no existe. Pero eso está. Y tarde o temprano tiene sus consecuencias. El secreto es también un modo de perpetuar el status quo", dijo el director sobre una trama en la que lo que no se dice tiene más peso que lo expresado por los personajes.

Agosto, explicó el realizador, es un mes en el que el viento sopla fuerte en la región pampeana del país y, producto de ello, las enfermedades afloran y generan cambio en las sensaciones que experimentan los cuerpos.

Así, entre vómitos y fiebre, Magda (Pauls) se cuestiona si realmente quiere casarse y vivir en una casa nueva y arreglada junto a su prometido, quien a su vez mantiene una vida de trabajo y amantes, algo alejado de los deseos de la protagonista.

—¿Cuánto de ficción y cuánto de reflejo de la realidad hay en la película?

—El proceso creativo para llegar a la película fue sin duda partir de ordenar mi rompecabezas y de observación de mi entorno. A la distancia, perdí la noción de cuánto fue invención y cuánto realidad. Los hechos, la trama, es pura ficción claramente. Sin embargo la mayoría de los diálogos, son transcripciones de allegados.

—¿Cómo afecta el machismo y lo tradicionalista en la vida diaria?

—Comprendo algunos ritos que nos invitan a recordar y a pensar en quienes somos y de dónde venimos. Pero la tradición conservadora, no. Esa idea de tradición ha perpetuado el machismo. La idea de algo que se repite de generación en generación como un dogma, sin ponerlo en crisis, me parece espantoso. Hemos heredado esa educación y esa formación. El machismo esconde la lógica del poder, la violencia, aunque sea microscópica o la corrupción, tienen su nido más pequeño pero más cálido en la familia. Y la familia como órgano social tal como lo conocemos hasta ahora, está vencido, ya no sirve.

—Los personajes de la película no muestran muchas ganas de cambiar el status quo.

—He tratado de tener mucho cuidado en toda la película de no juzgar a los personajes. Los cambios abruptos y repentinos en la vida cotidiana no suceden. Los hilos con que se construye ese núcleo en que estamos inmersos y que ha normalizado nuestra existencia, son tan delicados, ejercen tal gravedad, que hace muy difícil transformarlo o romper con eso.

—Las nuevas generaciones, ¿no traen cambios?

—Yo deseo fervientemente que así sea. La sociedad que hasta ahora hemos construido, claramente no funciona. El feminismo trae agua fresca y nueva, es una corriente que comenzó el siglo pasado y avanza con mucha fuerza. Nos obliga a repensarnos. Hay que sacudir la formación y la educación que traemos. Poner tanta expectativa en las futuras generaciones es negar la responsabilidad que tenemos de transformar las cosas desde ahora.