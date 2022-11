La Tora tras su salida de "Gran Hermano": "Prefiero ir a lo Tora que caretearla"

"Estoy bien, tranquila. Pero con ganas de revancha ya, te juro que sí", afirmó la Tora, quien atribuye su salida del programa a su frontalidad en el trato con sus compañeros. "Por la honestidad y por las formas. Sé que muchas veces choca eso. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo tora, que caretearla", comentó Lucila en respuesta a la pregunta del conductor sobre por qué piensa que fue eliminada.

La Tora tuvo varios enfrentamientos dentro de la casa. Primero con Agustín, luego con Alfa, incluso se habló de una frialdad hacia Coti, a quien supuestamente pidió que acusara a su compañero de abuso. "La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso", opinó la ex participante del reality. Durante sus últimas horas en "Gran Hermano", Lucila había expresado que sentía que tenía "hate" ("odio") fuera de la casa y que la gente votaba en base a ello.

https://twitter.com/Ivanbca/status/1594866212864942083 A Trezeguet le admiro la habilidad de tirar la posta sin ser maleducado, aca a la Tora sobre su feminismo de carton#GranHermano #gh22 #gh2022 #GranHermano2022 pic.twitter.com/vKsvL9JXE4 — Iván Alejandro (@Ivanbca) November 22, 2022

De hecho, Lucila volvió a defender su postura sobre el enfrentamiento con Alfa: "La broma no fue broma. Eso nunca va a ser broma. Si una chica te dice: 'No, pará', pará, porque no es no. Y eso te lo voy a discutir con quien sea y como sea. Esas cosas en el 2022, ya no son bromas. Y si alguien te dice pará, pará".

Del Moro también le consultó sobre sus emociones muy fuertes y le preguntó si en algún momento sintió que la casa le había ganado. "No, porque cuando necesité ayuda la pedí. Me la dieron al toque. Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera. Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar".

A pesar de su salida y de la imagen que generó tanto dentro como fuera de la casa, la Tora está con ganas de volver a entrar y se llevarse todo en su revancha.