La Tora fue al confesionario y cargó contra Alfa: "Todas sufrimos situaciones de acoso"

Fue entonces que, después de que Juan saliera de la casa, Alfa volvió a repetir que se trataba de una broma y Tora, quien escuchó la conversación, le fue al cruce: "¿Sabés lo que pasa? Que hay cosas así que no se llaman bromas. Esa es la gravedad que vos no entendés". Alfa le contestó que el tema ya aburre porque ya lo habló con todos y destacó que ella no estaba allí para saber cómo fueron las cosas, y Lucila, ya visiblemente angustiada, le respondió: "Te lo digo como sociedad. Que te pongas un desodorante en la p*ja así y que le digas 'Mirá Cotita lo gorda que la tengo' no es una broma. Qué parte no entendés hermano".

Tras el fuerte cruce, Tora se dirigió al confesionario para hablar con Gran Hermano y le preguntó: "Te puedo hacer una pregunta, ¿salió todo en la tele? Me parece raro como la sociedad no lo votó". La angustia de Tora fue tan fuerte que la participante rompió en llanto y explicó: "Es una lucha diaria que dimos las mujeres, en la casa somos nueve mujeres y todas sufrimos situaciones de acoso".

"La Tora" Lucila estalló porque "Alfa" Walter sigue en Gran Hermano 2022

Luego, también agregó: "Menos mal que no estaba yo, porque sino me ibas a sancionar a mi, me ibas a expulsar de la casa. Si yo llego a ver esa situación, yo le rompo la boca, yo lo mato. Yo no voy a permitir que ningún hombre acose o abuse a una mina".

Por su parte, Alfa también se vio muy angustiado por la situación. Dentro de la casa ha llorado y ha pedido las valijas para irse. "Se agarraron de esto, que no estuvieron y no escucharon, para tirarme mierda a mi", comentó Alfa entre lágrimas en una charla con algunos compañeros.