La tierna historia de un amable toro que es llevado al ruedo en Madrid

Ferdinand es un toro amable y tranquilo, que tiene un gran corazón y le sobra nobleza. Lo que más le gusta es sentarse bajo un árbol, disfrutar el perfume de las flores y relajarse; en lugar de correr furioso, bufar y golpearse con otros toros. Sencillamente es un pacifista, a pesar de su gran tamaño y fortaleza. Sin embargo, después de un accidentado día, es confundido con una fiera bestia, por lo que un grupo de humanos lo atrapa y lo lleva a un estadio en Madrid, para una corrida de toros. Ferdinand conocerá a otro grupo de animales, con los que se lanzará a la aventura de volver a su casa, probando de que no debes juzgar a los demás por su apariencia.

Basada en el libro de Munro Leaf, "Olé, el viaje de Ferdinand" es producida por 20th Century Fox Animation y Blue Sky Studios, y es dirigida por el brasileño Carlos Saldanha (director de "Rio" y "La era del hielo"). La película se estrena mañana en los cines de Rosario.

En una rueda con periodistas el realizador nacido en Río de Janeiro señaló que "fue él, Ferdinand" quien lo inspiró para hacer la película. "Creo que su mensaje era lo que yo realmente quería comunicar. Cuando era niño, vi el corto animado y luego empecé a leer libros en mi niñez y me comencé a dar cuenta que había mucho más acerca de esta historia de la que se podía leer sobre el papel. Sentí que probablemente podía trabajar con el personaje para crear a este ser gigante y gentil que me pareció podría llevar un mensaje que creo que es muy importante. Un mensaje que le quiero contar a mis hijos, un mensaje por el que quiero conducir mi vida", añadió Saldanha.

El director carioca explicó que dicho mensaje "tiene que ver con ser fiel a la persona que eres en realidad. Es decir, no intentes conformarte para ser igual a todos los demás, y que ser distinto es algo positivo. También, que no necesitas utilizar a la violencia para demostrar que tienes razón; tan solo tienes que defender lo que crees. Y creo que Ferdinand tiene eso; él es un gran personaje y lo que me encantó de la historia

—en lo que realmente me quería enfocar en esta película— es que todo transcurre desde el punto de vista de Ferdinand; el mundo que lo rodea aprende a través de esta historia. Esa es la parte más importante que quería destacar de esta narrativa".

El mayor reto

Para Saldanha el mayor reto al hacer el filme "fue que sabía que la película sería acerca de Ferdinand y que estaría acompañado de todos estos personajes que aparecen en la historia y que también son súper importantes. Tenía que crear ese mundo y necesitaba entender cuáles eran estas personalidades y la interacción que tenían con Ferdinand a lo largo de la historia".

Todo esto, según el director, fue un enorme reto porque "el libro era muy sencillo, pero conocía el mensaje que quería comunica"r. Saldanha explicó que "una vez que añades todos estos elementos, lo que no quieres es complicar o diluir la historia, así que todo tenía que estar enfocado en la travesía de Ferdinand mientras vamos pasando a través de la narrativa. Así que ese fue un gran reto, pero al mismo tiempo me parece que fue algo liberador pues me permitió crear unas personalidades divertidas que probablemente no podría haber logrado con tan solo un personaje". Junto al toro, por ejemplo, se encuentra Lupe, una cabra muy particular. Al igual que Ferdinand, Lupe también se aventura en este viaje que terminará descubriendo más de ella misma. "Lupe tiene una transformación a lo largo de la historia; se vuelve amiga de Ferdinand, y se da cuenta que lo que él siente a ella le importa y le afecta", dijo el director.

Saldanha señaló además a los periodistas que investigó la cultura española antes de rodar "Olé, el viaje de Ferdinand.

"Siempre hago investigaciones; cuando hice «Rio» tenía la confianza de poder decir «esto está bien, esto está equivocado», «esto funciona, esto no funciona». Tenía esa confianza. Con esta no compartía esa confianza así que requerí de mucho más apoyo. Por suerte mucho de mi equipo de filmación era español y ellos siempre me apoyaron cuando me surgía preguntas; por esa misma razón siempre me aseguraba que ellos vieran lo que se estaba filmando. Y luego fui a España y quise ser testigo y parte de la cultura de ese país".

"Jamás pienso demasiado a mis películas, siempre las veo en mi imaginación. Intento balancear esta percepción y encontrar a la gente que quepa dentro del proyecto. Por suerte, siempre he podido conseguir personas asombrosamente talentosas provenientes de todo tipo de entornos. Algunas de nuestras estrellas también lo son a nivel internacional; tenemos el lujo de poder disponer de algunos talentos internacionales. Eso añade a nuestro acopio de talentos. No es una labor cotidiana, pero te permite hacer algo que resulta divertido y diverso", expresó finalmente Saldanha.

"Olé, el viaje de Ferdinand" es una de las películas nominadas al Globo de Oro en la categoría de mejor película animada y prenominada a los Oscar en la misma categoría, conteniendo en ambas con "Coco", de Disney?Pixar y "Cartas a Van Gogh", que es una de las favoritas para hacerse acreedora de este galardón.

un duro viaje. Ferdinand llevaba una vida bucólica y tranquila hasta que fue obligado a partir a la gran ciudad.