La tercera temporada de "Cobra Kai" llega a Netflix una semana antes

Con música de la época, los mismos actores y personajes que parecen haber quedado anclados en una mentalidad demodé, las dos primeras temporadas intentan mostrar la redención del villano karateka venido a menos Johnny Lawrence (Zabka) y su rival de aquellos años Daniel LaRusso (Macchio).

Lo que se sabe hasta el momento de la tercera entrega es que todos los personajes comienzan la temporada recuperándose de la violenta pelea entre los adolescentes que pertenecen a las escuelas rivales de karate, lo que motiva que Daniel se replantee su pasado y que Johnny continúe en el camino de la redención gracias a Miguel (Xolo Maridueña), su primer alumno y uno de los más damnificados en la pelea.

Cobra Kai: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Los fanáticos especulan con la aparición de la actriz Elisabeth Shue, quien era el gran amor de los dos protagonistas en su adolescencia. Esta versión no fue confirmada ni desmentida por las autoridades de la plataforma de streaming. Por su parte, Jon Hurwitz, uno de los creadores de “Cobra Kai”, comentó que han considerado la posibilidad de que el personaje de Hilary Swank reaparezca en la historia. La actriz interpretó a Julie Pierce en “The Next Karate Kid” (1994), la cuarta parte de la saga. Allí no actúa Ralph Macchio, pero sí Pat Morita (el recordado Sr. Miyagi). Esta película fue un fracaso de taquilla, pero muchos consideran que la actuación de Swank fue el papel que la puso sobre el mapa de Hollywood.

Macchio habló sobre la tercera temporada y confirmó que parte del rodaje se realizó en Okinawa, Japón, el lugar natal de Miyagi. Allí transcurrió “Karate Kid 2”, aunque en realidad en aquel filme Okinawa fue una recreación, porque la filmación tuvo lugar en Hawaii.