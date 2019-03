La telenovela que sintetiza "un espejo de la sociedad"

Para Gonzalo Heredia, uno de los protagonistas de "Argentina, tierrra de amor y venganza" no hay contrastes entre la realidad y la tevé. "La ficción siempre es espejo de la sociedad. Siempre en la ficción hay un mensaje que se quiere dar y se puede dar mucho mejor. Sin ir más lejos, ayer vino Luciana Peker a que la entrevistáramos y a mí lo que me gustaba saber era cómo tomaba ella que se haya mediatizado un caso en particular y sobre todo lo que pasó después, y hay algo que me decía ella que es verdad, es algo que se fue de las manos. Es algo que en un punto está bueno, esa hoja en blanco que es algo que se empieza a decir, pero no tiene normas todavía, no tiene reglas", destacó en referencia a periodista feminista autora de "Putitas". "Entonces creo que nosotros como comunicadores que somos es nuestro deber contar una historia así, porque seguramente esto que siempre tenemos en el inconsciente colectivo de que alguien lo va a estar viendo, a alguien le va a hacer un click en algún lado del país. Va a suceder, confío en eso y tengo esa ilusión cada vez que cuento una historia", concluyó.