La sorpresa de Nicki Nicole por el increíble homenaje de un fanático

Este domingo, Nicki Nicole deslumbró con su participación en el Movistar Fri Music , siguiendo a Charly García , los Fabulosos Cadillacs y el ex Beatle Ringo Starr como otro de los grandes nombres en pasar por el festival. La rosarina recorrió los hits de su carrera frente a más de 12.000 personas , pero una de ellas llamó la atención de la artista y logró llevarse un recuerdo increíble.

En medio de su performance, Nicki Nicole se distrajo con el peculiar cartel que uno de sus fanáticos levantaba entre la multitud: "Nicki me tatué tu cara. ¿Me la firmás?" , leyó la cantante, sorprendida. "¿Qué? ¿En serio? Obvio que te la firmo. Vení. Pero es para siempre... ", agregó Nicki.

Mientras el fanático era ayudado por seguridad para llegar al escenario, Nicki Nicole comenzó a preocuparse: "Pará… no te vas a tatuar la firma… porque yo tengo fea letra", se preguntó la artista. Cuando el fan logró subir al escenario, ambos se saludaron con un abrazo y Nicki pudo ver el arte que su seguidor tenía en el brazo: un retrato realista de su cara.

"¡Guau! Es mucha presión para mí", le explicó. A lo que el chico respondió: "Te amo. Por algo me lo hice. No puedo más. Necesito una foto". Emocionada, Nicki procedió a firmar el brazo del fanático. "¡Ya me equivoqué!", se quejó la joven de 22 años, presa de los nervios.

Terminada su obra de arte, Nicki Nicole se despidió de su fanático con cariño antes de seguir el show: "Muchas gracias por el amor y por estar acá presente. Lo del tatuaje es una locura. Te amo mucho, y lo que necesites, sabés que contás conmigo", aseguró la cantante.

NICKI NICOLE y WOS JUNTOS en el Movistar Fri Music - Cambiando la Piel (vivo)

Tras regresar de una exitosa gira por España, y antes de dejar de nuevo el país para recorrer México en una nueva gira, Nicki Nicole montó un show inolvidable en su tierra natal. Tras un estruendoso recibimiento, la artista comenzó un recorrido de su carrera, comenzando con "Tengo To" para seguir con "Baby", "Mala Vida" y "Darling" antes de dar paso a los temas que cambiaron su carrera para siempre: "Colocao" y "Parte de Mí".

La interacciones con sus espectadores fueron esparcidas durante toda la noche, , con la artista parando para leer los carteles que levantaban y bañándose en las luces de sus celulares para una íntima interpretación de "Plegarias". Con los primeros acordes de "Otra Noche" la energía volvió a explotar, y Nicki Nicole subió a una fanática para que la acompañe durante la energética performance.

El concierto contó con la participación especial de Emiliano Brancciari, cantante de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, con quien interpretó "Venganza"; Wos, quien sorprendió a todos colaborando en "Cambiando la piel"; y Trueno, el novio de Nicki Nicole, quien la acompañó para interpretar "Dangerous" y "Mamichula".

La artista terminó la noche con una sorpresa para todos los presentes y a los miles de seguidores que siguieron la transmisión: Nicki Nicole presentó por primera vez en vivo “FRÍO”, un tema inédito que próximamente se estrenará en todas las plataformas. "Quería que ustedes sean los primeros en escucharla", confesó la artista.