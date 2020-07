La sorpresa de Angel de Brito cuando lo felicitaron por su supuesta paternidad

En el programa Los Angeles de la Mañana, que emite El Trece, se vivió un momento de confusión primero y con mucho humor después, ya que al conductor Angel de Brito, un televidente lo felicitó en vivo porque se había enterado que iba a ser papá. El periodista le aclaró que sus compañeras lo saludaban porque era su cumpleaños, pero el hombre en cuestión, entrevistado por ser el vecino de Belén Francese en el marco de la polémica por su contagio, insistió con su versión y provocó una singular situación en el estudio de televisión.

“Hola, qué tal. ¿Cómo te va? Antes que nada, creo que estás embarazado, así que te felicito”, le dijo Norberto (el vecino de Francese) al periodista, que no pudo esconder una risa. “Me dijeron que tu señora estaba embarazada”, aseveró con convicción entrevistado a través de la comunicación telefónica.

La sonrisa de Angel de Brito dibujó la sensación que le estaba provocando el hecho, por eso rápido le aclaró que estaba equivocado. “Me parece que te informaron mal”, aseguró.

El periodista de espectáculos estaba cumpliendo este 1º de julio 44 años, y por eso estaba recibiendo numerosos saludos, pero en cuanto a su vida privada siempre mantuvo una estricta reserva, más allá que su trabajo abreva en la privacidad de todos los que componen la farándula.

Para tratar de ayudar al vecino de Francese, la panelista Andrea Taboada le dijo que “por ahí es otro conductor", pero el hombre aceptó su error y añadió que "le llegó una primicia equivocada”.

En un principio la frase del entrevistado causó expectativa porque Angel de Brito alguna vez había hablado sobre la posibilidad de ser padre cuando se lo preguntaron. "¿Cómo me veo como papá? No lo llegué ni a pensar. Tiene que pasar. Son cosas que se dan o no se dan. Hay un montón de gente que busca serlo, y no le pasa y es muy triste, y hay gente que puede y no lo busca. Cada uno tiene su opción en su vida. Estoy trabajando todo el día. ¿Cómo tenés un hijo trabajando todo el día? Es muy complicado y no está en mi voluntad ahora. No lo descarto para el futuro. No es un 'sí' determinante, ni un 'no' definitivo”, sostuvo el año pasado.