La soledad, leitmotiv de una puesta escénica en una playa de estacionamiento

El amplio solar en el mediodía de domingo —invisible para la legión que atraviesa el casco histórico rosarino sin saberlo, a paso apurado, miradas severas— no tiene razón de ser; está ahí, impertérrito, como un monumento abandonado que en otro momento acaso tuvo sentido, pero ya no lo tiene. Las calles están vacías, a lo lejos se escucha el ronroneo asmático del motor de un colectivo que no se ve, por ahí, donde cuando todos los caminos llevaban al centro pasaba el 218, la leyenda; hoy no, ni el 218 ni ningún otro, así de cambiado está el mundo.