La serie "Un gallo para Esculapio" arrasó en los Tato

"Un gallo para Esculapio" se convirtió en la gran ganadora de la entrega de los premios Tato, celebrada el miércoles a la noche por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit). La serie emitida por Telefe y TNT y producida por Underground se llevó once galardones, incluyendo mejor programa del año. "ShowMatch" fue otro de los ciclos destacados tras llevarse cinco estatuillas. En lo que se refiere a los canales, el gran ganador fue Telefe, con 19 premios. Luego le siguieron El Trece, con 10; La TV Pública, con 9, y Canal 9, con 4. La ceremonia no tuvo un marcado tinte político como la última entrega de los Martín Fierro de cable, pero hubo referencias a la crisis económica que atraviesa el ex Grupo Indalo, y también estalló un escándalo: Mirtha Legrand se retiró furiosa por no haber ganado (ver aparte).

"Un gallo para Esculapio" era la tira más nominada y fue finalmente la más galardonada. La producción, para la cual ya anunciaron una segunda temporada, se impuso en once categorías: actor de reparto (Luis Luque), dirección de ficción (Bruno Stagnaro), dirección de arte de ficción, edición de ficción, fotografía de ficción, actor protagónico en unitario (Peter Lanzani), actriz protagónica en unitario (Eleonora Wexler), ficción unitaria, guión original, producción del año y programa del año. El productor Sebastián Ortega, de Underground, dedicó los premios al equipo, a sus padres y a su pareja, a la vez que destacó el haber trabajado con "estas bestias de la actuación, como Beto (Luis Brandoni ), lo cual fue un sueño, o Peter, que tiene un talento enorme".

Lanzani, que fue de los premiados más aplaudidos de la noche, aseguró que el rodaje fue "intenso y lo hicimos con pasión". Eleonora Wexler, que también recibió un reconocimiento como mejor actriz protagónica diaria por su papel en "Adda, amar después de amar", se mostró "orgullosa" por su participación en el proyecto.

El equipo de "Un gallo para Esculapio" celebró desde el principio hasta el final de la gala, en contraste con otras mesas de producciones que también contaban con más de una decena de nominaciones, como "El maestro" y "Las Estrellas", pero que no resultaron tan afortunadas. "El maestro" no obtuvo ningún galardón, y "Las Estrellas" sólo obtuvo un premio de los más de diez a los que optaba: el de mejor ficción diaria en la categoría de comedia.

"ShowMatch" se llevó varias estatuillas: a mejor reality, a mejor conducción masculina por canal de aire (Marcelo Tinelli), a mejor dirección en programa de no ficción, mejor escenografía y mejor vestuario. Tinelli aseguró que su equipo "hace este programa con un amor impresionante. Ojalá podamos tener un lindo cierre de año y que el 2018 sea mejor para la industria". El director Alejandro Ripoll manifestó asimismo su deseo de que "pase esta crisis", y compartió el premio "con los compañeros que no están pasando un buen momento", en referencia a los trabajadores del ex Grupo Indalo, a los que se les adeudan varios sueldos.

Verónica Lozano, mejor conductora femenina de aire por "Cortá por Lozano", también pronunció un discurso con tintes políticos: "Ojalá tengamos sueldos dignos para todos los trabajadores y, aunque no tiene mucho que ver, también mejoras para los jubilados", señaló.

Rosarinos que festejaron

El rosarino Reynaldo Siete obtuvo el reconocimiento a la mejor labor periodística por su trabajo en Telefe Noticias, mientras que Luis Novaresio se llevó el premio a mejor conductor de cable (A24).

La ceremonia tuvo ausentes notables como Susana Giménez y Jorge Lanata. Diego Capusotto, ganador en el rubro de labor cómica, faltó, y lo mismo hizo el rosarino Luis Machín, que ganó en el rubro de protagónico diario por "Vida de película".