"La serie The Walking Dead representa el mundo real"

Nadia Hilker, actriz alemana que forma parte de la renovación en el reparto de "The Walking Dead", en la segunda parte de su novena temporada que regresa hoy, a las 23, a Fox Premium, afirmó en charla con Télam que "algo está cambiando en Hollywood" que permite como nunca antes personajes femeninos fuertes y relevantes.

La serie post-apocalíptica, que sigue a un grupo de sobrevivientes en un mundo plagado de zombies y de otros -aún más peligrosos- humanos que harán cualquier cosa por subsistir, está en plena etapa de cambios luego de un importante salto temporal, la salida de su protagonista principal Andrew Lincoln y la llegada de nuevos enemigos.

Antes de entrar en el receso de mitad de temporada en noviembre último, el grupo de sobrevivientes antes liderado por Rick Grimes (Lincoln) sumó nuevos integrantes, entre los que se destaca la feroz y malhumorada Magna, personificada por Hilker.

—Entraste a uno de los programas más populares de la TV mundial. ¿Resulta intimidante?

—No. Una de las cosas que amo es que rodamos en el medio de la nada. Somos sólo nosotros y la naturaleza; uno está tan aislado que es difícil ser consciente de que un día lo van a ver millones de personas. No estoy muy pendiente de las redes sociales tampoco, así que no veo los comentarios de cada capítulo, los ratings o lo que se dice sobre los cambios que sufrió el programa.

—¿Cómo se encara estar en un programa en el que nunca se sabe si tu personaje puede morir de un capítulo a otro?

—Es un poco como la vida, hay que disfrutar cada momento que se tiene. Cada vez que recibo un nuevo guión con mi personaje en él, me siento agradecida. Es una oportunidad demasiado grande como para estar preocupada por algo que no está en mi poder. Espero que no me toque irme pronto.

—Magna es recia y muy protectora de sus compañeros. ¿Cómo la describirías?

—Magna es como un animal, una leona. Tiene mal carácter, pero también es muy poderosa. Cuando llega a "The Walking..." viene de perder a alguien muy importante para ella, es algo que la afectó mucho y se esfuerza para no sentir afecto por nadie en un mundo en el que cualquier cosa podría pasar.

—"The Walking Dead" atraviesa un momento de transformación. ¿Hacia dónde va la trama?

—Es muy emocionante y nadie, a excepción de la productora ejecutiva Angela Kang, sabe qué es lo que va a pasar. Todos están muy confiados, listos para algo nuevo. Es un momento muy excitante para unirme al reparto.

—La serie tiene personajes principales femeninos fuertes como Maggie y Carol. Ahora también Magna. ¿Cómo ves la representación de las mujeres en este universo?

—Las mujeres somos fuertes. Damos a luz, creamos vida. Me alegra que finalmente la TV y las películas estén poniéndose al día y retraten a las mujeres de la forma en la que verdad son. Todo ha cambiado mucho. Hace diez años yo no hubiera podido actuar en "The Walking Dead"; primero porque no luzco norteamericana ni alemana. Segundo porque el tipo de personaje que es Magna es posible porque algo está cambiando en el mundo y en Hollywood.

—La comunidad gay también tiene desde hace tiempo su representación con varios personajes en la serie.

—Amo que "The Walking Dead" no tema mostrar diferentes colores de piel, personajes gay, bisexuales, porque así es el mundo. No todos tenemos cabello rubio y ojos azules; estamos representando al mundo real y hasta ahora no muchos programas hacen eso.