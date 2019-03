La serie que hace foco en un futuro apocalíptico sin la raza humana

El apocalipsis vuelve a asomar la cabeza en "The Passage", de la mano de Ridley Scott y Matt Reeves y basada en la exitosa trilogía de Justin Cronin. En un centro médico secreto, científicos del gobierno experimentan con un poderoso virus que podría curar todas las enfermedades o, de lo contrario, acabar con la raza humana. Pero luego de intentos fallidos, los mejores conejillos de indias parecen ser los niños.

La primera temporada de "The Passage" llega completa desde hoy en la aplicación de Fox Premium, mientras que Fox Premium Series emitirá un episodio estreno a las 23:55.

La ficción tiene más que suficientes motivos para prenderse a verla. Ya desde los créditos nomás, hay nombres y apellidos con peso propio en la industria audiovisual y preferentemente cinematográfica. Liz Heldens ("Friday Night Lights") es la guionista y la producción corre por cuenta del ganador del Emmy y nominado al Oscar y al Golden Globe Ridley Scott (ver aparte), junto al escritor y director Matt Reeves ("Amanecer del Planeta de los Simios", "Cloverfield").

La serie está basada en la trilogía homónima best-seller del autor Justin Cronin, que plantea profundos dilemas morales en pos de la supervivencia a través de sus libros "El pasaje", "Los doce" y "La ciudad de los espejos".

La historia comienza cuando una inminente pandemia amenaza al mundo. Es allí cuando desde el Proyecto Noah, que es una instalación médica secreta, un grupo de calificados científicos del gobierno experimentan con un virus peligroso que podría conducir a la cura de todas las enfermedades, pero que también tiene el potencial de eliminar a la raza humana.

En este contexto de un futuro apocalíptico, este peligroso virus provocará la transformación de humanos en vampiros. Y es allí donde comienza a aparecer el suspenso y el terror en pequeñas dosis.

Luego de varios intentos fallidos con criminales condenados, el agente federal Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselar), que brilló en "Pitch", será el encargado de recoger al último sujeto de prueba elegido para el experimento: una niña huérfana de diez años, que no es otra que la encantadora niña Amy Bellafonte (Saniyya Sidney), la misma de "Fences" e "Hidden Figures").

Pero, después de conocer a Amy las lealtades de Brad al Proyecto Noah se ponen a prueba y decide protegerla a toda costa, convirtiéndose en su padre sustituto y guardián.

El viaje de Brad y Amy los obligará a enfrentarse a los principales científicos del temible equipo médico del citado proyecto del gobierno. Ellos son el comandante Nichole Sykes (Caroline Chikezie), que se destacó en "The Shannara Chronicles" y al Dr. Jonas Lear (Henry Ian Cusick), figura de "Lost", así como al ex agente de la marina Clark Richards (Vincent Piazza), de "Rescue Me", a quien Brad entrenó.

De la misma forma, los enfrentará cara a cara con una nueva y peligrosa raza de seres confinados dentro de los muros del Proyecto Noah, incluido el ex científico Tim Fanning (Jamie McShane), de "Bloodline" y los reclusos del corredor de la muerte Shauna Babcock (Brianne Howey), a quien se la vio en un rol clave en "El exorcista". A ella se le sumará un protagonista de "Ozark", Anthony Carter (McKinley Belcher). En la búsqueda de aliados, Brad también deberá acudir a su ex esposa, que no es otra que la doctora Lila Kyle (Emmanuelle Chriqui), conocida por su personaje en "Entourage".

A medida que los científicos del Proyecto Noah buscan una cura que podría salvar a la humanidad, estos nuevos seres comenzarán a probar sus propios poderes, acercándose un paso más hacia un escape que podría llevar a un apocalipsis inimaginable. Dentro de ese apocalipsis, precisamente, surgirá lo más atrapante de la trama de esta esperada serie de Fox.

La adaptación televisiva corrió por cuenta de Liz Heldens ("Deception"), con producción de Ridley Scott, acompañado por otros productores ejecutivos como Matt Reeves, David W. Zucker, Adam Kassan y Jason Ensler.

La trilogía de libros de Cronin abarca un período temporal de casi un siglo, pero la pequeña Amy Bellafonte es protagonista únicamente en el último libro, que para los creadores de la serie es el punto de quiebre y el inicio de esta atrapante historia.

Un grande del cine

Ridley Scott es uno de los más prolíficos directores del séptimo arte. El cineasta británico brilló en 1978 con "Alien, el octavo pasajero" y en 1982 hizo otro filme bisagra de ciencia ficción "Blade Runner". Con 81 años de edad, Scott se da el gusto de sumar gemas del cine como "Thelma y Louise", "Gladiador" y la reciente "Todo el dinero del mundo".