La serie "El encargado" bate récord en Argentina

El Encargado | Tráiler Oficial | Star+

Diego Trejo, titular de Agrupación de Encargados, reclamó públicamente por la forma en la que la serie retrata de sus compañeros. “Lo que más me dolió es como nos trata y en qué posición nos pone la serie, que chantajeamos a los propietarios. En mi edificio me miran raro y no sólo me afectó a mí sino a muchos compañeros”, dijo Trejo según citó el portal Infobae. Ante esas afirmaciones Francella respondió que “se sintieron tocados, pero bajo ningún punto de vista quisimos faltarle el respeto a nadie”.

“El encargado” marca un nuevo paso de la dupla Cohn-Duprat en el terreno del streaming con una propuesta que al igual que el resto de su obra, afirman, apuesta por la combinación de “lo popular y de calidad como pilares”. “Desde que hacíamos películas muy pequeñas, extrañas o extravagantes siempre quisimos que las vea mucha gente, nunca quisimos que sea para la crítica y cuatro familiares que van a la sala indie, ni cuando éramos indies. Popular pero de baja calidad, a mí no me interesa ni como realizador ni como espectador, y sofisticación críptica para un museo tampoco”, afirmó Duprat.

78717279.jpg Gastón Duprat y Mariano Cohn con el afiche promocional de la serie.

Se trata de una de las características más notables en los proyectos del equipo creativo, conocido por filmes como “El hombre de al lado” (2009), “El ciudadano ilustre” (2016) y la más reciente y aclamada “Competencia oficial” (2021), con Oscar Martínez, Penélope Cruz y Antonio Banderas; y que en los últimos años plasmó de lleno al abocarse con fuerza a la generación de contenido de formato televisivo en esta nueva era del rubro tras la instalación definitiva de las plataformas en la industria global y nacional.

Su principal aliado en ese sendero es indiscutidamente Star+, para la que en su casi año y medio de presencia en Argentina participaron en una todavía naciente pero sostenida lista de series, como creadores, guionistas, directores y productores -y en general en más de uno de esos roles a la vez- para las estrenadas “Terapia alternativa” y “Limbo” y las futuras “Coppola, el representante” y “Nada”, con Luis Brandoni y el legendario Robert De Niro.