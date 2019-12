No llegó a los cines argentinos, pero es la película del momento. "Historia de un matrimonio" se estrenó en Netflix la semana pasada y nadie ha quedado indiferente a su impacto emocional. La película protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson cosechó excelentes críticas y ya está nominada a varios premios (ver aparte), además de ser uno de los números fijos para la próxima entrega de los Oscar.

El filme que refleja cómo una pareja se desintegra (él es un director de teatro y ella es su actriz fetiche) está dirigido por Noah Baumbach, uno de los cineastas más interesantes de los últimos años, que ha brillado en comedias dramáticas como "Greenberg" (2010), "Frances Ha" (2013) y "Mientras somos jóvenes" (2014). Este neoyorquino de 50 años también colaboró como guionista junto a Wes Anderson, en filmes como "La vida acuática" (2004) y "El fantástico Sr. Fox" (2007).

Esta es la segunda vez que el realizador trabaja con Netflix. Su anterior película, "The Meyerowitz Stories"(2017), con Dustin Hoffman, Adam Sandler y Ben Stiller, también fue una producción de la poderosa cadena de streaming. "Por supuesto que «Historia de un matrimonio» es una película para ver en el cine, pero no tiene sentido pelearse con el tiempo», dijo Baumbach al diario español El Mundo, en relación a la tirantez entre Netflix y las salas tradicionales.

En la actualidad, Hollywood produce pocas películas tan intensas y emotivas como "Historia de un matrimonio". Todo el filme se organiza alrededor de un extraño y absorbente tapiz de primeros planos. Los rostros exudan sus líneas de guión como si las palabras brotasen de lo más profundo. Sólo basta ver un monólogo eterno de una Scarlett Johansson fuera de sí para entenderlo.

"Por supuesto que las referencias de «Kramer vs Kramer», de Robert Benton, o «Secretos de un matrimonio», de Ingmar Bergman, estaban ahí. Son películas y directores que admiro", comentó Baumbach. "De todas formas, me interesaba más fijarme en algunos cineastas desde una perspectiva micro. Me obsesiona la forma en la que Bergman filma los planos cerrados sobre los rostros en «Persona». Eso o el modo en que Lubitsch retrata la vida de un grupo de actores en una compañía de teatro en «Ser o no ser». El juego de representación dentro y fuera del escenario es fascinante", señaló.

"Separarte de vos mismo"

En "Historia de un matrimonio" importa tanto lo que se ve como todo aquello ya perdido y, por eso mismo, oculto. "Tras hablar con mucha gente, entre psicólogos, abogados y mediadores, descubrí que una frase muy repetida es que el divorcio es una especie de muerte", explicó el director. "Sin embargo, en realidad, la sensación que deja es muy parecida a un dolor fantasma, es como un brazo amputado. Duele algo que ya no te pertenece, que ya no tenés. Si perdés a un ser querido, basta con hacer el duelo correcto. Ya no está más. Pero la persona con la que has convivido es parte de vos mismo y sigue ahí al otro lado del teléfono. Separarse de ella (o él) es separarte de vos mismo", se explayó.

Baumbach se muestra en todo momento consciente del cine sobre el cual se levanta. Como en su adorado Bergman, nada se esconde. Hasta la enfermedad, si es preciso. Y al contrario de "Kramer vs Kramer", aquí todo discurre con una extraña normalidad que termina por resultar cruel (y delirante también). Cuando, en un momento dado, la película se rompe para dejar cantar al personaje de Driver una canción entera de Steven Sondheim, todo cobra sentido. Se trataba de eso: de dejar que cada acción adquiriera su peso tanto en el centro del plano como fuera de él.

Gran parte de lo que se ve en la película bien podría ser parte de las cicatrices del matrimonio roto en 2010 de Baumbach con la actriz Jennifer Jason Leigh. "Todos los dolores se parecen y todos los divorcios son similares. Pero nunca fue ésa mi intención. No es una terapia", aseguró el realizador. "Al revés, todo surge de las inmensas posibilidades que ofrece una institución como la familia. Es el único sitio en el que es posible encontrar réplicas de un ser humano. Y no sólo por los padres y los hijos. También tendemos a confundirnos con nuestra pareja", afirmó.

Globos de Oro

“Historia de un matrimonio” lidera las nominaciones para los Globos de Oro, los premios más importantes de Hollywood después de los Oscar. La película de Noah Baumbach es candidata en seis categorías, incluyendo mejor película dramática, mejores actores principales y mejor actriz secundaria (Laura Dern). Los Globos de Oro se entregarán el próximo 5 de enero. “Historia...” también fue nominada ayer a tres SAG Awards, los premios que entrega el Sindicato de Actores de EEUU.