Luego de algunos días agitados tras la confirmación de su relación con el empresario Braulio Bauab, Luis Novaresio se muestra más relajado y anoche -en medio de la fuerte tormenta que se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires- se animó a subir una foto en sus historias de Instagram.

"Qué día”, posteó el rosarino sobre la imagen en la que se lo junto a su sonriente compañero, quien es padre de una nena de un año y medio llamada Vera bajo el sistema de coparentalidad.

Novaresio había dado algunas pistas sobre su relación en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2018. "Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!", sentenció en ese momento dejando un gran signo de interrogación sobre los destinatarios de la dedicatoria.

Antes de blanquear su relación con Braulio, Luis explicó ese discurso sobre el amor. "A mi familia le jode la notoriedad y lo hemos hablado muchas veces. ‘Mirá, está todo bien con tu trabajo, pero a mí no me interesa’, y entonces he respetado esta historia”, indicó hace poco más de un mes en una entrevista con Flor de la V.

Hoy, Luis puede ver las cosas de otra manera y enfrentar su relación con plena libertad.