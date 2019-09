"La revolución de género es la más importante que vamos a vivir"

La cantautora chilena Mon Laferte dijo que la "emociona" que "el género ya no sea un impedimento para hacer música" y reivindicó el empoderamiento femenino. Luego de editar el elogiado "Norma", donde la chilena radicada en México se dedicaba a los boleros, ahora y como un adelanto de un nuevo disco viene editando canciones como "Chilango Rock", "Canción de Mierda" y "Paisaje japonés" donde decidió retomar una veta eléctrica. La cantante, que viene de realizar una gira por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, encara desde el rock una búsqueda muy profunda en el folclore latinoamericano con influencias que van desde Lila Downs pasando por Los Fabulosos Cadillacs, Gustavo Cerati, Café Tacuba, Los Tres, Mano Negra, pero también incluyendo a Sandro, Alfredo Lara, Juan Gabriel, Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez, entre otros.

La artista, cuyo nombre completo es Norma Monserrat Bustamante Laferte y cuya última presentación en Rosario fue en el teatro El Círculo el 21 de septiembre del año pasado, mencionó entre sus influencias a las damas sagradas del folclore latinoamericano como Mercedes Sosa, Chabuca Granda, Violeta Parra y Chavela Vargas.

—¿En estas canciones nuevas recuperaste una veta un poco más rockera?

—Enchufé la guitarra eléctrica literal, porque en "Norma" no hay ni una guitarra eléctrica. La única guitarra que usamos es una acústica con cuerdas de nylon. Fue lindo volver a enchufar la guitarra eléctrica en estas nuevas canciones.

Cuando empezaste con este rock alternativo latino en tu primera época, ¿qué discos sonaban en tu cabeza?

—Los Fabulosos Cadillacs, Mano Negra, La Maldita Vecindad, Café Tacuba. También mujeres como PJ Harvey, Patti Smith y otras. Un montón de música, fue la primera que me gustó. Soy muy ecléctica en mi gusto musical y estoy oyendo de todo un poco. Ahora he estado escuchando mucho Nina Hagen y también Caifanes, pero también grupos muy jóvenes de Los Angeles, que me encantan. También estoy atenta a la música clásica y en la gira también oímos boleros o música osada. Cuando era adolescente escuchaba mucho grunge, Nirvana, mucho Morrissey, Pixies también, Radiohead. En español, me encantan Los Tres y Soda Stereo.

¿Ese bichito te picó para "Chilango Blues", ponerte más "alterlatina" como se decía en MTV en esa época?

—Se dio una cosa nostálgica en mí, muy de la época de MTV. Sigo conectada con eso, con regresar a la guitarra. He tenido un reencuentro con la guitarra eléctrica también últimamente. Yo toco la guitarra en mi casa, sentía que hacía siglos que no la tocaba, me puse a tocar y me incliné hacia ese tipo de música. Sí, hay un reencuentro, un nuevo romance con la guitarra.

¿Cuánto influenciaron en tu vida Los Fabulosos Cadillacs, Mano Negra y ese tipo de artistas?

—Es música con la que crecí, básicamente. Sobre todo el rock argentino que es lo que más se oye en Chile, sobre todo en los noventas. Recuerdo la primera fiesta que tuve, que fue en casa de alguien, cuando todo el mundo enloquecía con "Matador", que era el hit de la fiesta. Todo eso es parte de mi formación musical.

¿Sos chilena pero vivís en México, cómo tomas los reclamos de los grupos feministas en ambos países donde deben luchar contra estructuras conservadoras?

—Creo que no es que sea nuevo y ahora esté sucediendo, sino que ahora se está hablando del tema. La marcha que ocurrió en México está bien, estamos hoy viviendo una revolución. Creo que esta revolución del género es la más importante que vamos a vivir y es emocionante lo que vamos a dejar a la gente nueva, a la gente que viene, a las chicas y los hombres también. Es educación para que no vuelvan a suceder estas cosas. A mí me emociona y siento que va muy bien. Igual está muy lejos todavía, hay mucha incredulidad y ganas de cuestionar todo el movimiento feminista.

¿Y qué opinás sobre la presencia cada vez mayor de mujeres en la música?

—Me encanta que se esté hablando de mujeres en la música, me emociona que la balanza se esté nivelando y el género ya no sea un impedimento para hacer música. Me gusta que no sea especial ni sorprendente que una mujer agarre una guitarra. Estoy muy feliz y ojalá cada vez sea mejor para todos.