La respuesta del Chino Darín sobre Úrsula Corberó que se hizo viral

El actor elogió de una manera particular a su pareja durante la gala de los Premios Platino y la reacción en las redes no tardó en llegar

El Chino fue consultado sobre lo que más le gusta de España y sin dudarlo respondió “Mi mujer”. Pero luego se corrigió: "Es posesivo tal vez. No es tan bueno. Pero me preguntas qué es lo que más me gusta. Mi compañera (Úrsula)".