Diego Armando Maradona le envió un particular saludo a Dalma, su hija mayor, por su cumpleaños. Pero en el mensaje que subió a una red social incluyó un dardo hiriente para su primer mujer.

"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", fue el posteo que hizo el Diez.

Al margen del divorcio, la situación en la familia comenzó a tensarse una vez que Diego decidió demandar a su exmujer, Claudia Villafañe, porque supuestamente le había robado. Eso hizo que la relación con sus hijas, Dalma y Gianinna, se quebrara y por ahora parece no tener retorno.

A esta situación se suma que el Diez no vino al casamiento de Dalma, lo que no hizo más que ensanchar la grieta entre él y sus hijas.

Y horas después de que Diego la saludara, Dalma decidió responder el mensaje por su cumpleaños, aunque seguramente está muy lejos de lo que el Diez hubiese esperado.

"Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMA DE MI CORAZON! ¡AMOR O NADA!", escribió la actriz.

dalma 1