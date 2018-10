La respuesta de Dady Brieva a Lanata que lo trató de "miserable"

Todo comenzó con la reflexión de Dady Brieva en el programa "Podemos hablar" en el que deseaba que los argentinos la pasen mal así no votaban más al actual gobierno. Luego aclaró sus dichos, volvió a hablar extenso en una entrevista con Luis Novaresio. Y después fue criticado por Jorge Lanata que lo trató de "miserable". En tono reconciliador, el humorista expresó que lo "admira".

"Le agradezco a Brieva que muestre que es un miserable, peor que me mienta y que me diga que quiere que vaya todo bien. Estamos todo el tiempo haciendo un periodismo de opiniones de otros. Dady Brieva es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío, hace un tipo de humor muy berreta. Por qué lo tenemos que tomar en serio cuando habla de política. Nunca fue prestigioso", sentenció el periodista.

Dady contestó a estas palabras del periodista en el ciclo "Involucrados", América : "No voy a decir nada. Es una opinión de él. Jorge siempre ha sido un tipo que siempre quise mucho y admiré mucho. Realmente me parece que tiene una estética que a mí me va. Es un incorrecto y en ese lugar siento que nos encontramos".