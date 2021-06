La respuesta de Angie Balbiani cuando le preguntaron si fue amante de Rial

Reeditando la pregunta animal que supo acuñar el rosarino Jorge Rozín en la televisión argentina, el conductor Angel de Brito tuvo en el estudio del programa Los Angeles de la Mañana (El Trece) a la actriz Angie Balbiani, a quien directamente la consultó si había dejado su trabajo de panelista en Intrusos en 2020 "porque se comentaba que eras la amante de Jorge Rial". Lejos de eludir la consulta, la también presentadora televisiva respondió: “A mí no me echaron de Intrusos, mi contrato vencía en febrero y decidieron no renovarlo. A partir de ahí, podemos especular con un montón de cosas. En lo personal no soy chupamedias ni me gusta irme de un trabajo diciendo vos me echaste por tal cosa. No te funcioné, hasta luego”.