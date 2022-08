La Renga toca en Rosario el 24 de septiembre

La Renga vuelve a Rosario . El show será el sábado 24 de septiembre, en La Playa de la Música (Camping del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Parque Alem), y la producción local confirmó que muy pronto estarán las entradas a la venta. Este show se da en el marco de la gira nacional que la poderosa banda de Mataderos ofrecerá como presentación de “Alejado de la red”, décimo álbum de estudio del grupo liderado por Chizzo Napoli. Además de presentar su último disco, no faltarán los clásicos de siempre, que convirtieron a esta formación en uno de los fenómenos más importantes de la historia del rock argentino.

Este anuncio llegó junto con el comunicado del grupo sobre la suspensión de sus shows del 20 y 27 de agosto en Tecnópolis luego de que las autoridades les informaran que "no están dadas las condiciones" para las funciones, a la vez que anunció conciertos en Baradero, Rosario y Uruguay.

"Hoy 2 de agosto, Tecnópolis nos comunicó que no están dadas las condiciones, según ellos, para hacer los banquetes en ese predio como estaba previsto", señaló el escueto comunicado difundido en Twitter.

"Nos vemos en Baradero el 27 de agosto, Rosario el 24 de septiembre y Uruguay el 8 de octubre", agrego el texto de la banda oriunda de Mataderos, sin precisar en qué ciudad charrúa tendrá lugar el convite.

Las fechas en el predio de Vicente López ya estaban en duda desde hace algunas semanas, luego de que sus productores denunciaran "censura" y "discriminación" por parte de ese municipio.

La Renga había apuntado contra el "retraso administrativo provocado intencionalmente" por las autoridades de esa comuna y advirtió que agotará "todas las instancias posibles" para obtener las habilitaciones para los shows del 20 y 27 de agosto en el predio de Tecnópolis.

"Debido al retraso administrativo en la entrega del permiso previo provocado intencionalmente por la Municipalidad de Vicente López, incumpliendo todos los plazos previstos en sus reglamentaciones, nos vimos obligados por este motivo a postergar la salida a la venta", acusó el grupo a través de sus redes sociales.

A través de un breve mensaje, que cierra con una frase de la canción "Flecha en la Clave" ("Te estoy apuntando con una canción"), la agrupación cuestionó al municipio por "incumplir" sus propias "reglas": "Nosotros como banda no podemos incumplir las reglas que ellos mismos incumplen, pero mucho menos perjudicar a nuestra gente ¡Nos vemos el 20 y 27 de agosto en Tecnópolis!".

Al respecto, los productores José Palazzo y Eduardo Sempé, a cargo de la producción de estas presentaciones, acusaron ayer a las autoridades del municipio que conduce la intendenta Soledad Martínez (PRO) de cometer "un acto intencional, discriminatorio y de censura" contra La Renga por dilatar las habilitaciones.

En diálogo con Télam en ese momento, Sempé -a cargo de la productora SyE producciones- sostuvo que los trámites formales comenzaron el 4 de julio con la entrega de toda la documentación requerida por las normas del municipio y que aportaron también "una declaración de las autoridades de Tecnópolis" confirmando las fechas.

"Hubo una reunión presencial en la que nos dijeron que no nos iban a dar los permisos. Les pedimos que nos contestaran por escrito y no lo hicieron; presentamos un recurso de 'pronto despacho' y tampoco. Y ahora nos dicen que nos mandaron una nota a nuestro domicilio, pero no llegó nada", añadió.

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales había expresado "preocupación por la decisión del Municipio de Vicente López de no otorgar la solicitud presentada para la realización de los shows de La Renga, programados para el 20 y 27 de agosto de 2022 en el Predio Tecnópolis".