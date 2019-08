La remake de "Mi pobre angelito", víctima de la ironía de su protagonista

La decisión de la compañía Disney de rodar la remake del clásico de los años 90 "Mi pobre angelito" generó todo tipo de reacciones, inclusive la del propio Macaulay Culkin, protagonista de las dos primeras entregas. "Así es como se vería realmente un «Mi pobre angelito» actualizado", tuiteó el actor de 38 años con una foto de él sentado en un sofá en aspecto desaliñado, con boxers y camisa, un controlador de Nintendo 64 a sus pies, una computadora portátil y un mouse en su regazo, comiendo las sobras de un plato.

La imagen publicada se volvió viral rápidamente. En tono irónico, el actor estadounidense escribió otro sugestivo mensaje a la compañía que ahora tiene los derechos del filme: "Hola @Disney, llámame!".

A los seguidores del actor les encantó esta divertida imagen, y no dudaron en responderle. "Gracias por esto. Esto es exactamente lo que estaba esperando y, nos lo diste", escribió un usuario de Twitter. Otro le pidió que llame a Disney para pedirle trabajo.

Pero la mayoría de los usuarios que respondieron se manifestaron en contra de hacer una remake. "En serio Disney tiene la audacia para hacer un reboot de «Mi pobre angelito»?" y la mayoría coincidió en subrayar que "a Hollywood se le han acabado las ideas".

La realización del filme por parte de Disney se suma a otra que la 20th Century Fox estaba preparando antes de que se hiciese efectiva la compra por parte de la primera. Ryan Reynolds estaba produciendo una versión del filme que iba a estar protagonizada por un hombre que pierde su vuelo cuando se dirigía a unas vacaciones en la nieve y decide quedarse en casa fumando marihuana.

Si bien insinuó que Disney aún no se puso en contacto con él sobre la nueva versión de "Mi pobre angelito", Culkin fue visto en Wilshire Boulevard, en Los Angeles, filmando una festiva escena navideña el mes pasado. Algunos rumores señalan que podrían tratarse de alguna escena para ser incluida en la remake.

En las 29 Navidades que pasaron desde que se estrenó el filme, la ex estrella infantil se convirtió en un asiduo personaje en el mundo de las redes sociales en Hollywood.

Entre las travesuras de Culkin a lo largo de los últimos años, se recuerda cuando le pidió trabajo a la escritora J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, o la propuesta para formar una banda de covers de Velvet Underground con temática de pizza llamada "Pizza Underground".

El mítico filme tuvo la secuela "Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York" en 1992 y en 1997 se estrenó una tercera entrega, pero protagonizada por otro niño actor.

