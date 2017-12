Antes de dar a conocer a los ganadores del certamen y, a modo de despedida hasta el 2018, Marcelo Tinelli resumió los hechos más destacados del 2017.

"Quiero agradecerles que nos hayan acompañado en este año tan difícil, por el momento que atraviesa la productora. Todos aquí le hemos puesto el corazón. Tenemos un equipo maravilloso que jamás bajó los brazos. Nos podemos mirar muy tranquilos sabiendo que transformamos cada 'no' en un 'sí'; y fueron muchos los 'no' que tuvimos que enfrentar", comenzó.

"El amor por nuestro trabajo pudo más que los malos momentos. Sentimos que nos dejaron solos muchas veces pero nos no los íbamos a dejar solos a ustedes. A veces quisimos haberles dado más... Suspendimos algunos ritmos, pero este equipo creció en este camino. Sabíamos que podíamos salir adelante y lo hicimos en armonía. Porque si uno cree que no puede, ya está derrotado. No te pueden paralizar el enojo y la frustración. Siempre hay esperanza. Estamos transitando un nuevo comienzo y no nos condiciona un título", expresó emocionado, en referencia a la posible pérdida de la marca ShowMatch.

"Muchas veces me preguntan si este es mi peor momento. No me conocen. Yo he sufrido en lo personal pérdidas de seres queridos. Esos son malos momentos".

Luego, volvió a referirse a los incidentes del Congreso: "No soy ajeno a todo lo que pasó hoy, pero no les voy a contar a ustedes lo que pasa porque lo saben muy bien. El país que añoramos es posible, y unidos lo vamos a lograr. Lo de hoy fue muy fuerte. No perdamos nunca el derecho de reclamar pacíficamente, pero dentro del orden democrático".





También, Tinelli mencionó "a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan": "Van a ser recordados siempre como verdaderos héroes de la Patria".

"Hoy, todos los que hacemos el programa estamos muy sensibilizados. Nos vamos a volver a encontrar en abril. Gracias por acompañarnos durante 28 años", concluyó.