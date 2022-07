La reconciliación de Alex Caniggia y Melody en "El hotel de los famosos"

"Estoy limpiando el baño y viene Alex con sus ojos tiernitos a preguntarme si necesito ayuda. Nos abrazamos y nos encerramos en el baño a tener... una charla bastante íntima, que la necesitábamos”, contó ella en backstage e inmediatamente se los vio besándose con pasión. “Te amo, te amo mucho. Nunca te olvides de eso”, le dijo Melody al mediático en un respiro. “Necesitaba por lo menos un abrazo y sentirlo cerca. Así que espero que esta reconciliación sea duradera”, agregó la bailarina.

"Sos hermosa enana”, le respondió Alex. “Nunca te olvides de eso, cada día más te amo. Sos lo más bueno que hay”, insistió ella. “Por siempre voy a ser bueno”, le contestó él. “Yo también con vos”, cerró Melody entre lágrimas.

“Comenzamos de cero, es un nuevo comienzo para la pareja. Viva el amor”, explicó Alex Caniggia después ante cámara. Y al volver a la cocina, se mostró muy contento: “Tengo novia de nuevo”, le contó a Lissa Vera que lo tildó de "Bipolar de mierda”. “Cómo está el bipolar”, se rio él. “Vamos a ser como los pingüinos, que una vez que eligen a su pareja nunca más la dejan, hasta morir”, agregó Alex.

“Con Alex tenemos una conexión muy fuerte y me parece que lo mejor es dejar el pasado atrás y empezar de vuelta”, le dijo Luz más tarde a la ex Bandana, en quien se había apoyado ante la crisis de pareja.

A lo largo de la emisión, se vio a la pareja muy unida y abrazada en todo momento. Pero los fantasmas no tardaron en llegar a la cabeza de Alex y, en un momento de relax, que los encontró muy cerca y tirados en un sillón, le preguntó directamente a Melody qué había pasado entre ella y el cocinero.

"¿Qué cosa sentías cuando hiciste eso? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Fue muy malo lo que hiciste?”, preguntó Alex haciendo referencia al beso entre ella y el chef. “No, fue un pico. Te juro que fue un pico. Súper infantil”, le contestó. “¿No fue un súper chape?”, averiguó Caniggia. “No fue eso, cero. Pero igual no creo que sea lindo de ver”, cerró Luz. “Carlita, amor mío, está todo bien. No te preocupes, mi amor. Te amo”, dijo un Alex romántico en backstage para sellar la reconciliación.

El beso que provocó el enojo de Alex Caniggia con Melody Luz

Santiago Albornoz del Azar fue el causante de la crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia en el reality El hotel de los famosos cuando hace unos días El Emperador se enteró del beso de la bailarina con el cocinero cuando recién comenzaba el programa.

“Obviamente, me da tristeza si es real que están muy enamorados y yo pude haber generado ese conflicto entre ellos. La verdad es que me da pena porque no soy así. No sabía que (Melody) estaba enamorada”, reconoció el chef hace poco en el programa Mañanísima.