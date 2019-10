La realidad es un caos, dame refugio

Qué semanita. El dólar sube y los precios escalan. Las colas en la agencias de cambio son cada vez más largas. Las elecciones. La incertidumbre. Promesas, mentiras y alguna que otra esperanza. Las imágenes que llegan desde Chile son terribles. Y en Bolivia también hay lío. Como si fuera poco ahí llega el resumen de la tarjeta... Es siempre lo mismo. El terror de llegar a fin de mes sin plata... La coyuntura nos arrastra y nos aplasta también. Obligatoriamente hay que encontrar un refugio. No se trata de evadirse, y mucho menos de estar en la luna, completamente desinformados. Pero a veces hay que apagar el televisor, y ni hablar del murmullo constante de las redes sociales. Hay un refugio que no falla, y que adquiere una dimensión mayor con el paso del tiempo: los discos, los libros, las películas, el arte. Los que invertimos durante años ahora los tenemos “casi gratis”. No hay ninguna necesidad de seguir alimentando el monstruo de la máquina del consumo para ser feliz por un rato. Tampoco es necesario empacharse de Netflix. Alcanza con rescatar algún viejo CD comprado en el uno a uno de los 90, o un libro de poesía abandonado en un estante, o repasar los párrafos que subrayamos años atrás en alguna novela y ponernos a “trabajar” a partir de eso. Trabajar es leer, escuchar, mirar con atención, concentrarse, relacionar, recordar, emocionarse. Es el mejor trabajo del mundo. Sólo en ese proceso aparece el momento mágico en el cual podemos abstraernos. No importa cuánto dure. Lo que cuenta es la intensidad de ese momento y su pequeña onda expansiva, que puede durar horas o días. Los links imaginarios nos llevarán a más libros, más canciones, más imágenes de películas. Y a cierta hora volverán las noticias, sí, la cotización del dólar y la violencia cotidiana de la calle. No importa. Ya estamos sostenidos por un poco de belleza, por algo más profundo. Como escribió Henry Milller: “Una vez que entregaste el espíritu, todo se sigue con absoluta certeza, aun en medio del caos”.