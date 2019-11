La reacción de Oriana Sabatini ante la foto de Catherine Fulop

Que Catherine Fulop es una mujer atractiva no es ninguna novedad. Desde su desembarco en el país desde su Venezuela natal se destacó más por sus figura estilizada y sexy que por su talento para la actuación. Y, según pasan los años, lejos de perder ese magnetismo natural con el que se ganó un lugar en el planeta mediático lo incrementó.

Y lo demuestra día a día, aunque hoy las portadas de la prensa de corazón se la lleve su hija, la encantadora Oriana Sabatini, quien vive un apasionado romance con el crack de la Juventus, el cordobés Paulo Dybala. Así y todo, ayer fue Fulop quien acaparó todas las miradas en las redes sociales y lo hizo sin tener que esmerarse demasiado.

Subió una foto en traje de baño a Instagram, tomada frente al espejo del baño de su casa, y se convirtió en tendencia. Y no es para menos. La imagen es impactante. Deja en claro que no va a tener que hacer ningún esfuerzo para “llegar al verano”, como a esta altura del año le sucede al resto de los mortales, que se matan en el gimnasio para no pasar papelones en la playa.

Sus fans la festejaron efusivamente, los mensajitos con emojis con corazones y caritas asombradas se multiplicaron con el correr de las horas. Un éxito. Para todos, salvo para Oriana, que tuvo una reacción inesperada. "¡Mamaaaaaaá!", escribió la cantante en la imagen junto a emoticones con caritas de sorpresa y fuegos.