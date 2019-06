Eva de Dominici y Joaquín se separaron a mediados de 2018 y hoy la actriz vive en Los Angeles junto a su actual pareja, Eduardo Cruz, con quien estaría esperando su primer hijo.

Ayer, Furriel pasó por el piso de Pampita on line y ante una pregunta de la modelo sobre el posible embarazo de su ex, el actor contestó con un "dicen eso"

Pampita quiso ir un poco más allá que esa respuesta, el actor le hizo clavar los frenos: "Soy muy discreto", contestó.

Cuando la pampeana le preguntó cómo le caería la noticia sobre su ex, Furriel dijo: "Por supuesto que me pone contento si ella es feliz con eso".

"Eva decidió vivir en Los Angeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común y él vive en Los Ángeles y eso ya me pone feliz porque ella está allá. Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento", comentó el actor.