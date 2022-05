La reacción de Carolina Baldini ante el bozal legal que le impuso el Cholo Simeone

La ex modelo se refirió a la carta documento de su ex marido y dijo no entender el motivo porque "nunca hablé mal de él ni de su familia".

"Lo más fácil es esconderse. Me cansé. Recibí muchos mensajes en las redes apoyándome y que no me calle", sostuvo Carolina Baldini.

Carolina Baldini habló de su vida y, sobre todo, de su pasado y eso repercutió con intensidad. La ex modelo no solo contó sobre su presente, sino de cómo fue su separación de el Cholo Simeone. Y esta fue la chispa para que el DT se incendiara de furia y le mandara una carta documento imponiendo un boza legal. " Nunca hablé mal de él ni de su familia ", reaccionó Carolina.

La sola presencia de Baldini en el programa desató la furia del Cholo. El ex jugador le envió una carta documento a la madre de sus hijos. Simeone intenta que su ex mujer no vuelva a hablar en los medios.

Este miércoles Baldini volvió al programa "LAM", donde habló sobre su reacción ante el "bozal legal" que le impuso el Cholo. "No entiendo nada. Me dijeron que no hable más del tema y la carta documento la estaban mostrando en un programa. No entiendo nada. Nunca hablé mal de él ni de su familia", expresó la modelo.

"Hace diez años que no aparezco y dónde dije algo malo. Vine a presentar mi marca de ropa y sabía que me iban a preguntar de un DT famoso y tener tres hijos divinos", añadió Carolina en otro mensaje.

Finalmente, a la hora de analizar la situación y el motivo por el cual se produjo esta reacción de su ex marido, Carolina -sin nombrarla- apuntó contra la actual pareja de Simeone. "No creo que mi ex esté detrás de esto. Tengo miedo de hablar", afirmó.