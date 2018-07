Carolina "Pampita" Ardohain no deja de ser noticia y los allegados de la modelo ocupan un lugar de importancia a la hora de recoger datos acerca de la morocha y sus últimos escándalos, ya sea en lo privado como en lo laboral.

Ayer Benjamín Vicula, exmarido de Carolina, regresó del exterior junto a sus tres hijos y se encontró con la prensa en uno de los lugares favoritos del periodismo y sus hordas de cronistas y noteros en el aeropuerto.

El actor comenzó poniéndole el pecho a la situación y habló de su relación con la China Suárez y la película que está filmando en España, "Vis a Vis".

Pero además de los temas personales, Vicuña fue "invitado" a responder sobre el difícil presente de Pampita, tras renunciar a su programa de televisión, Pampita Online.

"Estando los chicos acá es mejor no hablar de las personas que no están", fue lo primero que dijo. Y agregó, ante la insistencia de los reporteros: "No tengo idea, la verdad es que estoy absolutamente desconectado de lo que está pasando acá. Así que no te puedo comentar mucho".

Finalmente, le preguntaron si es bueno el diálogo con Pampita: "Como tiene que ser, por los chicos", contestó, asintiendo con la cabeza.





