"Proyecté cómo quería llegar a los ochenta". Esta es la contudente razón que llevó a Viviana Saccone a comenzar una fuerte rutina de ejercicios, que muestra en su cuenta de Instagram.

"Nunca necesité cuidarme demasiado, pero comencé a pensar que el tiempo pasa muy rápido y me proyecté a futuro. ¿Cómo quiero llegar a los ochenta años? Ahí inicié una rutina de ejercicios. Lo que me motiva, sobre todo, es una cuestión de salud, para estar bien, ágil", contó la actriz al portal Ciudad.com.

Así, la artista de 52 años comenzó con una intensa rutina. Y dice que desde que se ejercita, se siente con más energía. Feliz por los resultados, quiso compartir su experiencia con sus seguidores. "Un día decidí mostrarlo también en Instagram porque me daba cuenta que la gente se enganchaba, los estimulaba para comenzar y pensé que es una cadena linda que se puede armar", contó.

Además de su rutina de entrenamiento y comer de manera saludable, Saccone dice que la otra pata es cuidar el espíritu: "Medito, creo en la energía y aunque vengo de una familia católica, no es la creencia que comparto. Llegó un momento en el que me puse a replantear qué me pasaba a mí y en qué creía yo realmente, más allá de los mandatos y de todo aquello que me había sido 'donado' en la vida. A partir de ahí, empecé a descartar ciertas cosas".