La próxima semana arranca el Festival de Mar del Plata

La actriz británica Vanessa Redgrave y el director y guionista estadounidense Kenneth Lonergan, quien ganó el Oscar al mejor guión este año por "Manchester By The Sea", serán algunos de los principales invitados con los que contará el Festival de Cine de Mar del Plata, que comienza la semana que viene.

La próxima edición, que se celebrará entre el viernes 17 y el domingo 26 de noviembre en el tradicional balneario argentino de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, es la primera bajo la dirección artística del estadounidense Peter Scarlet, quien viene de otros festivales como Tribeca, San Francisco y Abu Dhabi, y contará con 300 pelíiculas de 93 países.

"El formato del festival de este año no será muy distinto al de años anteriores", afirmó ayer durante la presentación en Buenos Aires Scarlet, el primer no argentino que dirige el único festival clase A de América latina. "Lo que cambió es el mundo, y eso es lo que será algo distinto este año", completó, en referencia a que varias de las películas de este año abordan temas como la crisis de refugiados o el cambio climático.

El festival contará con seis secciones competitivas, entre las que destacan las competencias internacional, latinoamericana y argentina, y otras no competitivas que ya son un clásico del festival, como "Autores" -con algunos de los títulos más esperados por la cinefilia, como "The Shape of Water", de Guillermo del Toro o "Faces Places", de Agnes Warda-, "Hora Cero", con proyecciones de cine de género a la medianoche como "The Disaster Artist", de James Franco, que viene de ganar la Concha de Oro, o "Banda Sonora Original", sección musical.

La apertura será con "Mrs. Hyde", de Serge Bozon, en la que Isabelle Huppert interpreta a una profesora cuya personalidad cambia radicalmente cuando es alcanza por un rayo, mientras que el cierre será con "Last Flag Flying", de Richard Linklater, con Steve Carell, Bryan Cranston y Laurence Fishburne en la piel de tres veteranos de guerra que deben enterrar al hijo de uno de ellos. El cierre también contará con un homenaje a uno de los marplatenses más internacionales, el renovador del tango Astor Piazzola, a 25 años de su muerte, con un show del Quinteto Piazzola y la proyección de escenas de "Piazzola, Tango Nuevo", de Daniel Rosenfeld.

Si bien este año el festival cuenta con unos 100 títulos menos que el año pasado, entre cortos y largometrajes -algo que ya había adelantado el mismo Scarlet a mediados de año cuando se presentó por primera vez ante la prensa argentina-, el equipo de programadores y el presidente del festival, el cineasta argentino José Martínez Suárez, siguen siendo los mismos desde hace diez años, por lo que la identidad del certamen no sufrió grandes alteraciones.

A las visitas de Redgrave -que presentará su primera película como directora, "Sea Sorrow", un documental sobre la crisis de refugiados-; y Lonergan, que formará parte del jurado de la competencia internacional, se suman las de Edouard Waintrop, director de la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes, el francés Claude Lelouch -director, entre otras, de "Los unos y los otros" en 1981, con la recordada escena del bailarín argentino Jorge Donn bailando el bolero de Ravel-, y el pionero del cine español independiente Ado Arrietta.

La competencia internacional estará integrada por 14 títulos, entre los que destacan "Invisible", del argentino Pablo Giorgelli, "Thelma", del danés Joachim Trier, y "Les Gardiennes", del francés Xavier Beauvois. En la competencia latinoamericana se podrán ver "La telenovela errante", del fallecido cineasta chileno Raúl Ruiz, terminada por su esposa Valeria Sarmiento, y uno de los últimos trabajos del también chileno Sebastián Lelio, "Una mujer fantástica".