La primera serie musical de Netflix llega con las mujeres al frente

Perseguir un sueño, combatir el bullying y triunfar en el mundo de la música son los ejes principales de "Go! Vive a tu manera", la primera novela musical infanto juvenil de Netflix, realizada en Latinoamérica, que ya está disponible en la plataforma digital en 190 países.

Un tarde de verano en el lujoso hotel Four Seasons, ubicado en pleno corazón de Recoleta, es el lugar perfecto para entrevistar a Pilar Pascual y a los argentinos Renata Toscano, José Zapiola, Santiago Sáez, los cuatro protagonistas de esta ficción que remite a éxitos nacionales como "Chiquititas", "Rebelde Way", "Casi ángeles", "Patito feo" o "High School Musical".

Pilar, la estrella de la serie, tiene apenas 17 años. Nació en Argentina pero vivió toda su vida en México, por lo que su acento azteca es indiscutible. Pascual debuta en la ficción con esta serie en la que interpreta a Mía, una chica talentosa y valiente que vive con su madrina adoptiva, y consigue una beca para estudiar en la prestigiosa Academia Saint Mary, una escuela reconocida por su aclamado departamento de arte y estudiantes privilegiados. Una vez dentro de Saint Mary, Mía busca adaptarse a su nueva escuela, pero se encuentra enfrentándose a la hija del dueño, la chica más talentosa y popular de la academia (Lupe, interpretada por Toscano). Con la ayuda de sus dos nuevos amigos, Mía decide conquistar a Saint Mary, incluso capturando la atención del rompecorazones y jugador de básquet (Alvaro, interpretado por Zapiola), el hermano de su rival.

"Mia llega a un ambiente totalmente nuevo, al principio le da miedo pero luego se acuerda de que es su gran sueño y lucha con todas sus fuerzas para lograrlo", aseguró en una entrevista con Escenario.

La ficción que cuenta con 15 episodios es producida por Onceloops y Kuarzo Entertainment Argentina y cuenta con un numeroso elenco que también incluye a Carmela Barsamian, Paulo Sánchez Lima, Majo Chicar, Laura Azcurra, Gastón Ricaud, a la colombiana Majo Cardozo y al mexicano Axel Muñiz.

"Go!, Vive a tu manera" marca el debut de estos cuatro actores en la pantalla y con ello comienzan muchas responsabilidades y expectativas. "Empezamos a jugar en primera", dijo Sáez emocionado, que interpreta a Juanma. "Cualquier chico que mire la serie se va a sentir identificado con alguno de los personajes", reflexionó Zapiola. La diversidad se ve con claridad: "También mostramos que somos todos muy parecidos, no importa de qué lugar del mundo seas o qué idioma hables. Todos tenemos problemas, amigos, nos enamoramos", destacó Sáez. Y sobre el eje en el que se centra la ficción que es la de ir por tus sueños, el actor de 21 años destacó que "intentamos mostrar que frente a los problemas siempre hay salida, hay que dejar los miedos a un costado".

Y Toscano, que interpreta a Lupe, la hija del dueño de la academia, aseguró que la serie habla de la aceptación, de que "cada uno es como es, y cada uno cumple un rol en cada grupo".

Poder femenino

El foco está puesto en el empoderamiento que ha tenido la mujer en el último tiempo en América Latina, y en este sentido, Pascual explica: "Mia siempre ve el lado positivo de las cosas. Mi personaje siempre muestra que seas quien seas, todos tenemos las mismas oportunidades y por eso la canción dice "sé quien eres, sigue a tu corazón".

¿Sienten una responsabilidad por el background que tiene Argentina en lo que respecta a series infanto juveniles como "Chiquititas", "Cebollitas", "Rebelde Way" o "Patito Feo"? "Miramos todas esas novelas de chicos, éramos fans. No logramos tomar dimensión de lo que va a ser. Estar en 190 países es increíble", dijo Sáez. Y recordó que miraba la serie cuando llegaba de la escuela, pero que "si tenía tarea me la perdía. En cambio ahora, como estamos en Netflix podes mirar el capítulo cuando quieras, o incluso verlos todos en un día", sostuvo.

"Vamos a ser el ejemplo para muchos chicos, así que queremos transmitir buenos ejemplos de vida", destacó la protagonista, quien valoró el apoyo incondicional de su familia para este desafío actoral. "Creo que todos necesitamos alguien que nos de fuerzas, que esté ahí diciéndonos que podemos hacerlo. Fue difícil dejar a mis amigos y familiares en México. Y a veces llegaba cansada de las grabaciones y mis padres me decían que me habían elegido por algo, que este es mi destino. Y eso me motivó mucho".

No al bullying

Otra de las consignas de esta ficción es mostrar que el bullying ya pasó de moda. Y de esto se hizo eco Toscano, que vivió la burla de parte de sus compañeros del colegio desde muy chica. "Mis compañeros me hacían bullying porque estudiaba teatro, porque era distinta", relató la actriz y contó que esta experiencia le fue útil para componer a su personaje de malvada. "Me gustaría que empecemos a aceptar a las personas como son, sea gorda, flaca, no tenemos que mirar el exterior sino el interior de las personas". "No es cool hacer bullying", concluyó Sáez.