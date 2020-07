La pregunta de Pampita sobre Tinelli que incomodó a Silvina Luna

Silvina Luna vivió un momento muy incómodo en su debut como panelista de Pampita Online mientras en el piso se trataba la sorpresiva separación de Marcelo Tinelli de Guillermina Valdés. A la modelo le hicieron una pregunta sobre el conductor de ShowMatch que la hizo tambalear.

Entre rumores, datos precvisos y comentarios, Gabriel Oliveri le preguntó a la rosarina qué pasaría Marcelo Tinelli le escribiera y la invitara a salir: "No... la edad es muy relativa porque para mí todos somos atemporales pero me atraen mucho los chicos más jóvenes".

"¿Sabés qué? Yo decía lo mismo pero después la vida te pone lo que no esperabas. Yo salía con hombres diez años más jóvenes", le contestó Pampita quien, antes de contraer enlace con Roberto García Moritán estuvo en pareja con Pico Mónaco -quien anunció su casamiento con una modelo y empresaria francesa- y con Mariano Balcarce.

Embed

Silvina explicó que a ella le pasaba lo mismo y cuando Gabriel comentó que le gustaba jugar el rol de madre, Luna disparó: "¡No! Yo no quiero ser más ni mamita ni psicóloga de nadie".

Fue allí cuando Pampita fue directamente al hueso de la cuestión: "¿Saldrías con Tinelli?" y la respuesta de Silviuna no se hizo esperar: "No, la realidad es que no".

La respuesta de la flamante panelista pareció no convencer a la conductora: "No fue muy fuerte el ‘no’..", comentó la pampeana. Sin embargo, Luna explicó: "Es un hombre súper interesante pero yo voy a lo simple, quiero un hombre más terrenal".

"¿No te atrae sexualmente?", volvió a indagar Oliveri. Ya con un dejo de incomodidad, la modelo respondió: "Ya te dije lo que me pasa con los hombres, me gustan más..." y si alcanzar a terminar la frase, Pampita la interrumpió para asegurar: "¡Lo ve grande!", y la escena se perdió entre risas.