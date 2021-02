La periodista Nancy Duré conmovió al contar su historia familiar con un padre golpeador

Por momentos la periodista se mostró acongojada por el dramatismo de los episodios que tuvo que vivir durante su infancia. “A los 13 años vuelvo del secundario, la encuentro a mi mamá llorando en la cocina. Mi papá la vio hablando con una señora que era la vicepresidente de la cooperadora del colegio. Siempre pensaban que estaban hablando mal de él”, contó Duré.

“No quería que ella hablara con nadie. Ella lo que hacía era juntar recursos para darle de comer a los chicos del colegio. Le pegó, la tiró al piso, la pateó. A la noche cuando empiezan las discusiones, yo salgo de mi cuarto y le digo: ‘No la toques’. Yo ya tenía este fisiquito”, recreó la periodista. “Salgo corriendo para la comisaría que estaba a tres cuadras para hacer la denuncia. Me empieza a correr y cuando estaba a una cuadra de llegar, me agarra de los pelos y me lleva arrastrando hasta mi casa. Me dice que la próxima vez nos mataba a las dos, él andaba armado”, agregó Duré.

Leer más: Critican a Jorge Rial por burlarse de Luis Brandoni, internado por contraer coronavirus

Ya adolescente, Duré decide irse de su casa: "Cuando yo me voy mi mamá reacciona, mi papá se va a Paraguay y mi mamá me hace volver. Cuando vuelve mi papá, hay un episodio en el que si no me rescataba mi hermana me podría haber matado”, reveló. “Yo me levanté a estudiar, mi papá discute, yo me defiendo y me agarra la cabeza y me golpea contra la mesa de la cocina. En ese momento entraba mi hermana por el pasillo, se cuelga a caballito de mi papá y ahí puedo zafar. Me voy con un chichón, a la casa de una amiga. Mi mamá se da cuenta que si no se separaba la iba a matar”, contó.

La periodista fue enhebrando diferentes episodios de la complejidad de tener un padre violento. “Un día me llamó mi mamá para contarme que ella había llevado a mi hermana chiquita a la colonia, en La Plata. El se había escondido atrás de un árbol y cuando ella sale la agarra, la golpea, la patea en el piso. Le dice: ‘Yo te puedo matar sin dejar rastros’”, rememoró entre lágrimas. Y ahí activó una reacción tan lógica como peligrosa, ya que Nancy lo fue a buscar al padre para tratar de ponerle fin a la cuestión: “Lo voy a buscar a él que estaba en la casa de unos amigos. Le digo: ‘Vos llegás a tocar a mamá otra vez y te mato’. De ahí la voy a buscar a mamá para hacer la denuncia. Mi mamá hasta ese momento no lo había denunciado nunca”, confió Duré.

Fue en ese entonces que ambas fueron a una comisaría en Berisso. “Le conté al comisario lo que había pasado y le dije que necesitaba que quedara asentado porque si el volvía a tocar a mi mamá, yo lo iba a matar. No sé si lo hubiera hecho porque soy vegana y no mato ni a una cucaracha, pero les pedí que lo dejaran asentado por escrito", concluyó