"La perfección no existe, es mentira"

Audaz, carismática y arrolladora. A los 22 años, Tini Stoessel triunfa en los escenarios, en la televisión y ahora, en el cine. La actriz y cantante le da voz a Moxy, la muñeca protagonista de “UglyDolls”, la nueva película infantil que ya se estrenó en todos los cines del país.

Tini comenzó el camino a la fama con su papel principal en la exitosa telenovela de Disney Channel, “Violetta”, transmitida por primera vez en 2012. El programa fue emitido en 130 países y doblado en 15 idiomas. En esta nueva etapa de su carrera como cantante solista, la artista lanzó su primer álbum, “TINI”, en 2016, y arrasó con “Got me started tour”, su primer gira solista, que abarcó 9 país y 17 ciudades de Europa y América Latina.

A mediados de 2018, Tini viajó a Shangai y Praga para filmar una película de época: “The diary”, dirigida por el emblema del cine Jackie Chan y se espera que se estrene a fines de 2019 o comienzos del 2020. Además, el año pasado fue coach en “La Voz Argentina”, en Telefe.

Su segundo álbum “Quiero volver” marcó un quiebre en su carrera; Tini dejó el inglés para cantar en español y volcarse a los ritmos latinos en dúos con Sebastián Yatrá, Nacho y David Bisbal. Es con el “Quiero volver tour” que Tini llegará a Rosario el próximo 14 de junio, en Metropolitano.

“Cantando en español me siento más cómoda. Me gusta experimentar distintos estilos”, aseguró Tini antes de su show en Rosario.

La artista con más de 7 millones y medios de seguidores en Instagram, mantuvo una entrevista exclusiva con Escenario sobre su presente brillante. Dijo que es importante resaltar el mensaje de “UglyDolls” en cuanto a la inclusión: “Nadie es perfecto y los defectos que tenemos nos hacen únicos”.

Además, contó cómo fue filmar en China: “Nunca pensé que la vida me ib a acruzar con Jackie Chan”. Y confesó: “Me imagino casada con hijos”.

—¿Qué desafíos tuviste para componer tu personaje en “Ugly Dolls”?

—Fue un desafío súper importante porque nunca hice un doblaje. Cuando me llamaron pensé que querían que cante la canción de la película, no para hacer el doblaje, entonces me pregunté, “¿Uy, estaré preparada para hacer esto?”. Porque realmente lo quería hacer perfecto y que la gente se conecte con el personaje, así fue un gran desafío en mi carrera. Me contaron de qué se trataba la película, que tiene un mensaje muy claro y por eso me encanta. En un mundo donde estamos viviendo, es importante resaltar el mensaje de esta película en cuanto a la inclusión: nadie es perfecto y los defectos que tenemos nos hacen únicos. Y aunque no seamos como el mundo quiere que seamos, igual podemos lograr lo que queremos.

—¿Cómo es tu personaje de Moxy?

—Mi personaje forma parte de un grupo de juguetes que salieron fallados: algunos salieron si un ojo o sin un bracito y vive en Villa Fea. El sueño de Moxy es llegar al mundo que ella considera perfecto a donde va a tener a un niño que la ame aunque sea imperfecta. Y nadie le cree, todos le dicen que ella es fea y que nadie la va a querer, y que es imposible que logre ese objetivo. Y con su fe y el mensaje de inclusión de decir “ser imperfecta me hace ser especial y única y lo podemos lograr”. Y así convence a sus amigos para que la sigan en esta aventura. Me encantó haber interpretado a Moxy, es un juguete súper adorable, lleno de amor, esperanza y luchadora, agradecida de estar viva. A veces nos quejamos, me incluyo, por cosas que no tienen tanta importancia y ella agradece el hecho de existir, “acá estoy para lograr lo que sea”. Es súper emocionante todo lo que va pasando en la trama.

"Me volvieron loca con el tema de la delgadez y me tocó aceptarme tal cual soy"

—En un mundo donde la belleza es tan importante y donde la Barbie domina la escena, Moxy viene a romper el paradigma del juguete perfecto.

—Sí, nosotros crecimos donde la perfección era eso. Y la gente de la producción me dijo hace un rato “¿te diste cuenta de que a Moxy le falta un diente?” Y no me había dado cuenta. Ella es tan hermosa que ni siquiera me di cuenta de eso. Te termina pareciendo la más linda del mundo. Creo que lo más importante es transmitir el mensaje de que no es cómo el mundo dice que tenemos que ser, sino como a nosotros nos hace felices ser”.

—¿Alguna vez te preocupó encajar en ser la chica perfecta, que cante perfecto y se vista perfecto o te mostrás tal cual sos con tus defectos?

—No, siempre dije que la perfección es mentira y no existe. Y que vinimos a este mundo a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Considero que nos queda mucho por aprender. Y quise contar esta historia porque aunque creas que es todo color de rosas, al estar expuesta recibo muchas críticas. Y no sólo ahora como conocida en las redes. En el colegio siempre te hicieron sentir que eras diferente: o porque sos la alta, la baja, la flaca, la gorda o porque te pusieron los brackets cuando eras grande y no cuando todas tenían. Cada uno lo vivió a su manera. A mí me volvieron loca con el tema de la delgadez y me tocó aceptarme tal cual soy, nací así, cada uno es único como es. Querer ser como la gente quiere que seas no es sano, te termina volviendo loco.

—”Violetta” fue emitida en 130 países y ha sido doblada en 15 idiomas. La fama te tocó muy de cerca desde chica, ¿disfrutás de la exposición?

—La parte de las notas siempre es dura. Uno separa su vida profesional de la personal. Pero siempre intenté cuidar mi parte personal de puertas para adentro y tratar vivirla de lo más tranquila posible. Siempre fui cuidadosa en ese sentido. No es que el artista disfruta la fama. Yo disfruto de hacer música y todo lo demás es una consecuencia. Tomo lo positivo: es hermoso subirme al escenario y ver las caras de las personas que están esperando para cantar con vos, y que se sientan identificados con vos. Amo compartir lo que más amo con la gente.

—En tu disco “Quiero volver” te volcaste más hacia el reggaeton y los ritmos latinos que el pop, nada que ver con “Tini”, tu primer álbum solista de 2016 en inglés y súper popero ¿En qué genero te sentis más cómoda?

—Cantando en español me siento más cómoda. Me gusta experimentar distintos estilos. En realidad me gusta hacer buena música y el estilo depende del estado de ánimo. De hecho escucho jazz y cumbia. Y mi single “22” es cumbia, y nunca había hecho cumbia antes.

—¿Cómo fue tu experiencia de trabajar en Shangai filmando “The diary” con el ícono del cine Jackie Chan?

—Estuve con Jackie Chan. Hace 20 años que quería parar su carrera para filmar esta película como director. No sé cómo fue que la vida nos cruzó. Nunca pensé que la vida me iba a cruzar con Jackie Chan y filmar en China. Si me decían eso a los 10 años nunca me hubiese imaginado que iba a viajar a China a filmar con él, que es una leyenda del cine. Fue una experiencia muy linda, aprendí mucho de él. Va a salir este año.

—¿Cómo te imaginás de acá a 20 años?

—Dejo fluir que porque mañana me puede pasar algo que nunca me imaginé que me iba a pasar, como lo de Jackie Chan. Mi vida cambia todos los días. Mi meta es seguir creciendo profesionalmente, seguir descubriéndome como artista, hacer buena música. Me imagino casada con hijos, encontrar mi alma gemela.