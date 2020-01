El director inglés Sam Mendes se alzó con el lauro a Mejor director por la película "1917", mientras que Quentin Tarantino se quedó con la categoría Mejor guión por "Había una vez en Hollywood", en la 77ª edición de los premios Globo de Oro que entrega esta noche la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) en el Beverly Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles.

Asombrado por el reconocimiento, Mendes manifestó: "Es una gran sorpresa, no hay un solo director acá o en el mundo que no esté a la sombra de Martin Scorsese. Agradezco al increíble elenco y por supuesto a Roger Deakins, sin él no hubiera sido posible".

Por su parte, Tarantino al subir al escenario expresó: "Cuando uno escribe solo realmente no hay a quién darle las gracias, pero en esta ocasión, más que de costumbre, tuve un elenco fantástico que sacó lo de las páginas y le añadió una capa diferente que lo trascendió a lo escrito".

En tanto, las series televisivas "Succession", de Jesse Armstrong; "Chernobyl", de Craig Mazin; y "Fleabag", de Phoebe Waller-Bridge, encabezaron el podio con dos lauros cada uno en una celebración variada que también premió entre las tiras a "The Crown" y "The Act".

Además, en lo que concierne a las producciones cinematográficas, "Señor Link", la de menor presupuesto -tan solo 26 millones de dólares- de las cinco que compartían el rubro, se quedó con el premio a Mejor película animada.

Con respecto de los homenajes de la gala, el premio Carol Burnett a la trayectoria en TV fue para Ellen DeGenere, mientras que con 63 años y más de 80 películas en su haber, Tom Hanks fue reconocido con el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria.

A continuación la lista completa de la entrega de premios que se llevó a cabo anoche:

TELEVISIÓN

-Mejor drama: "Succession"

-Mejor comedia o musical: "Fleabag"

-Mejor miniserie o película para televisión: "Chernobyl"

-Mejor actor de serie dramática: Brian Cox, "Succession", después del 2000 por su papel

-Mejor actor de serie de comedia o musical: Ramy Youssef, "Ramy"

-Mejor actriz de serie de comedia o musical: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

-Mejor actor de miniserie o película para televisión: Russell Crowe, "The Loudest Voice"

-Mejor actor de reparto de serie televisiva: Stellan Skarsgård, "Chernobyl"

-Mejor actriz de reparto de serie televisiva: Patricia Arquette, "The Act"

-Mejor actriz de serie dramática: Olivia Colman, "The Crown"

-Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

PELÍCULA

-Mejor drama: "1917"

-Mejor director: Sam Mendes, "1917"

-Mejor guión: Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood"

-Mejor comedia: "Había una vez en Hollywood"

-Mejor actor drama: Joaquin Phoenix, "Joker"

-Mejor actriz drama: Renée Zellweger, "Judy"

-Mejor actor de comedia: Taron Egerton, "Rocketman"

-Mejor actriz de comedia: Awkwafina, "The Farewell"

-Mejor actor de reparto: Brad Pitt, "Había una vez en Hollywood"

-Mejor actriz de reparto: Laura Dern. "Historia de un matrimonio"

-Mejor película animada: "Señor Link"

-Mejor película en idioma extranjero: "Parásitos" (Corea del Sur), de Bong Joon Ho

-Mejor canción original: "I'm Gonna Love Me Again", de Elton John y Bernie Taupin.