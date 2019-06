"La película es un homenaje a todos los perdedores"

Para Santiago Loza "hacer una película sobre extraterrestres es una consecuencia normal". La frase del realizador viene a cuento por "Breve historia del planeta verde", la película que se estrena mañana, a las 18 y el sábado, a las 22.30, en el cine El Cairo (Santa Fe 1120).

El filme se presentó recientemente en el Acid Cannes y antes logró en Bafici la mención especial del jurado en Competencia Argentina y el premio no oficial a mejor película otorgado por la Asociación Cronistas Cinematográficos Argentina, mientras que en la Berlinale recibió el premio Teddy a mejor película y el Teddy Reader's Award.

La película protagonizada por Romina Escobar, Paula Grinszpan, Luis Sodá, Elvira Onetto, Anabella Bacigalupo y Leo Kildare Louback gira sobre la historia de tres personajes que son amigos de toda la vida: Tania, una chica trans que hace shows en las discos de Buenos Aires; Pedro, que es una criatura de la noche y Daniela, que acaba de romper una relación amorosa que la dejó herida.

Cuando Tania recibe la noticia de la muerte de su abuela, el pasado regresa. Debe volver al interior a esa casa y ordenar una extraña herencia: en los años que no estuvo, una criatura espacial hizo compañía a su abuela. Además de la casa, Tania ha recibido la tarea de trasladar al alien al lugar donde apareció por primera vez.

Es a partir de allí, cuando Tania, Pedro y Daniela iniciarán un viaje por zonas desconocidas. Tendrán que mirar dentro de sí mismos para superar sus miedos y cumplir así con su misión antes de que sea demasiado tarde para la criatura y tal vez para Tania.

"La película trata del viaje que deben emprender tres personajes para dar sepultura al cuerpo de un extraterrestre. Lo que no puede ser asumido como normal, lo que está fuera del mundo socialmente aceptado, se vuelve un cuerpo extraño e incómodo. Lo «extraterrestre» en la película es lo diferente, lo desplazado, lo marginal. Los tres personajes llevan un cuerpo que se relaciona al de ellos. Padece la misma extrañeza", dijo Loza.

El realizador de "La Paz" y "Los labios" dijo que: "En mi cine, hacer una película de extraterrestres es una consecuencia normal. Hice películas que tuvieron un recorrido por festivales, que fueron vistas, pero que de alguna manera, también están ocultas. Caminos periféricos, intentando estilos y formas diferentes cada vez que volvía a filmar. Son películas extrañas", apuntó e ironizó con el título de su primera producción que se tituló "Extraño".

Y volvió a hablar de la trama de "Breve historia del planeta verde": "Y ahora, cuando intento hacer un cine más accesible, me parece lógico tomar un personaje que no pertenece al mundo real, sino al campo de un imaginario humano sobre un más allá. Es esa presencia fantástica la que los tres personajes de la película viven con naturalidad. Lo asumen naturalmente porque también ellos, para el mundo, son seres raros, no asimilados".

"La película habla del poder de los débiles y de la fuerza oculta de los eternos olvidados. Es un homenaje a todos los perdedores y también es un acto de justicia poética", apuntó tras detallar que conoce a las tres personas que interpretan los protagónicos: "Una de ellas es una actriz transexual, otra es una actriz cómica y el tercero es un bailarín y actor. Tomo en la película ciertos trazos de sus vidas, del coraje con el que fueron enfrentando la adversidad".

Y concluyó: "Quise hacer una película sobre seres queribles, pequeños, heridos, que son arrastrados a una situación extraordinaria. Personas que están obligadas a vivir una aventura enorme y extraña. Que sea una película con más apertura al relato, a modo de cuento y de leyenda inmortal. Un viaje existencial entre lo banal y lo profundo, entre lo cotidiano y lo sublime".