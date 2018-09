La particular respuesta de la China Suárez a los que la critican por su aspecto

La China Suárez se hartó. La actriz y modelo se cansó de las críticas que le hicieron hacia su cuerpo en las redes y salió a contestar. Lo hizo a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales dirigido a todos aquellos que la criticaron y con algunas frases que no tienen desperdicio.

A través de su red social Instagram, publicó varias historias y en una de ellas puede observarse un video en donde emite unas pocas palabras pero contundentes, demostrando que no le importa lo que digan.

"Chicos, a los que me dicen Adelaida y cuadrada, nunca tuve cintura y tengo las tetas caídas desde siempre porque además mi hija toma teta. Así que no se preocupen”, expresó la actriz en un video y cerró con una frase como para que no queden dudas: “Y soy muy feliz”.