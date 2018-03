La otra versión de la mujer más enigmática de la historia bíblica

"María Magdalena", la película que muestra la otra versión de la historia bíblica, se estrena hoy en los cines de Rosario. Con las actuaciones de Rooney Mara, Joaquin Phoenix y Chiwetel Ejiofor, el filme de Garth Davis se basa en un retrato de una de las figuras espirituales más enigmáticas y a la vez más incomprendidas y polémicas.

Basado en un enfoque biográfico, la trama cuenta el derrotero de María Magdalena (Rooney Mara), una joven mujer que busca dar un nuevo sentido a su vida. A pesar de las jerarquías y reglas impuestas por su época, ella se atreverá a desafiar a su familia y unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret (Joaquin Phoenix). La joven no tardará en encontrar su sitio en este nuevo camino que la llevará hasta Jerusalén.

Fiel devota de Jesucristo, María Magdalena fue testigo de su crucifixión y resurrección. Durante un tiempo tuvo la reputación de haber sido una prostituta arrepentida, aunque en ninguno de los cuatro Evangelios en los que se menciona una docena de veces (incluso más que algunos apóstoles), se habla de ella en estos términos. Y este es uno de los detalles clave de este filme.

"Estuve en Nazaret haciendo un viaje de investigación y una monja me llevó a este sitio arqueológico y me dijo: «Más te vale no hacer a María Magdalena una prostituta porque no lo era». Así que, puede que esto provoque más conversación de la que hubiésemos imaginado", explica Davis sobre la protagonista de la película.

La María Magdalena del filme, además, es representada como una mujer adelantada a su tiempo. La protagonista no quiere unirse a ningún hombre, lo que avergüenza a su familia, y decide abandonar su hogar para seguir a Jesús como una discípula más.

El filme cae como anillo al dedo en los tiempos actuales, debido a que el feminismo está en un momento de plena reivindicación a nivel mundial. "Creo que es una historia muy importante y el momento es de locos", dijo Mara, quien agregó que "con suerte, más historias serán contadas desde una perspectiva femenina como esta y harán que la conversación continúe".

En ese sentido, el realizador añadió: "Sentimos que su historia tenía que ser contada. Era increíble y aún nadie la había plasmado en un filme", apuntó respecto a que "María Magdalena" intenta "marcar la diferencia" respecto de los relatos conocidos.

En esta producción se rompe con la tradición patriarcal del cristianismo porque muestra el coraje de una mujer, Magdalena, ante su propio pensamiento. Y aquí es la mujer que aconseja y acompaña a Jesús hasta la cruz y a quien este elige para dar la noticia de su resurrección.

"No es la visión que solemos tener de él (de Pedro), no completamente. Ni siquiera Judas, ni María Magdalena y tampoco Jesús. Así que, apuntamos a mirar todo desde otra perspectiva", indicó Ejiofor.

Desde "Jesús de Nazaret", "Jesucristo Superstar" y hasta "La última tentación de Cristo" siempre se representó a María Magdalena como una mujer redimida por el Hijo de Dios. Sin embargo, "María Magdalena" invierte el guión para mostrarla bajo una nueva luz: una librepensadora independiente que dio testimonio de la muerte y resurrección de Jesús y que merece ser considerada apóstol por derecho propio.

La concepción de que María Magdalena era una trabajadora sexual redimida proviene del Papa Gregorio I, quien en el año 591 lo declaró así. La noción se perpetuó durante siglos. Sin embargo, en los textos bíblicos no hay referencia a que María Magdalena fuera una prostituta o una pecadora, ya que no lo dicen ninguno de los evangelios del Nuevo Testamento.

De hecho, las únicas sugerencias de una posible mala reputación vienen en los textos de Marcos y Lucas, que se refieren a los demonios que fueron expulsados de ella. Con toda la evidencia reunida, es fácil concluir que María Magdalena ha sido víctima de un crimen contra su reputación a lo largo de 1.400 años.

Tuvo que llegar el año 1969 para que la Iglesia Católica limpie su nombre, y más cerca en el tiempo, en 2016, el Papa Francisco la nombró formalmente como "apóstol de los apóstoles".

"Mientras más profundizaba y más aprendía sobre quién era realmente María Magdalena, más me asombró que la mayoría de la gente sepa que es una prostituta", dijo Mara.

"Todos estos hombres que aparecen en esta historia tienen iglesias en todo el mundo con su nombre. En cambio ella es conocida como la prostituta. En realidad me molestó un poco", añadió la actriz que interpreta al personaje que le da el título a esta película.

"Crecí como católica, pero ya no me considero parte de ninguna religión organizada, así que no estaba tan interesada en hacer una película religiosa", dice la actriz de 32 años. Y remató: "Pero sabía que Garth se estaba preparando para hacer más una película espiritual que una religiosa, y creo que eso puede llevarla a un público mucho más amplio", confía Mara.

