La ópera "I Pagliacci", en una histórica función en el Anfiteatro

Esta noche los rosarinos formarán parte de un espectáculo único, al aire libre y con entrada gratuita. Se trata de "I Pagliacci", una de las óperas más interpretadas a nivel mundial desde 1892 hasta el presente y que en el transcurso del tiempo contó con las actuaciones de grandes figuras como los tenores Enrico Caruso y Pavarotti.





El amor y la traición se fusionan en esta ópera, en la que una compañía itinerante de payasos llega a un pueblo donde se desencadenará una tragedia. La cita es hoy, a las 21, con una función especial a cielo abierto en el remodelado Anfiteatro Municipal, ya que en esta ocasión la apuesta la lleva adelante la Municipalidad de Rosario, a modo de cierre de actividades culturales 2018.

"Hacer una ópera completa al aire libre, con todos los requerimientos que tiene, es un riesgo pero también es maravilloso. Nadie puede pasar por esta ópera sin sentir algo, es profundamente pasional, emocionante, refleja desde las cosas más viles hasta lo mas hermoso del ser humano", explicó el tenor Enrique Folger, quien ya estuvo en el rol principal el año pasado, cuando el teatro El Círculo estrenó "I Pagliacci".

"Es la primera vez en su historia que El Círculo saca una producción fuera del ámbito físico del teatro. Será una experiencia muy interesante, es una producción de altísima calidad, desde el vestuario hasta las voces. La orquesta suena increíble y su director es magnífico. «I Pagliacci» está en el subconsciente de todo el mundo, se hicieron películas, tiene un dramatismo muy universal, es realmente una obra bellísima", dijo Guido Martínez Carbonell de la Fundación El Círculo.

Con música y libreto originales de Ruggero Leoncavallo, "I Pagliacci" (los payasos) cuenta con la dirección y el diseño escenográfico de Rubén Martínez y presenta entre los protagónicos a las primeras figuras de la lírica nacional, además de 150 artistas en escena.

"Hoy la ópera sale a la calle, siempre fue un género popular en sí que luego se volvió de elite. Es fundamental que la ópera y la música clásica estén en la calle más que en el teatro. «I Pagliacci» es difícil llevarla porque tenemos que amplificar a setenta músicos, más los solistas y las sesenta personas del coro. Es una gran inversión, entendemos que es oneroso, pero es una apuesta cultural para dar a conocer algo que la gente nunca sintió. Queremos trasmitir a todos la emoción de la ópera", contó el director Rubén Martínez.

El tenor Enrique Folger (en el personaje de Canio), la soprano Paula Almerares (Nedda), y el barítono Leonardo López Linares (Tonio) estarán acompañados por los cantantes locales Andrés Novero (Arlequín) y el barítono Ismael Barrile (Silvio). Por su parte, Juan Pablo Arce y Andrés Cofre actúan interpretando a campesinos.

"Nedda es una chica joven rescatada por Canio, un payaso que se enamora de ella, aunque es un amor no correspondido. Buscando el amor y la paz ella se enamora de otro, y con la ayuda de Tonio hace entender al payaso que no lo ama. «I Pagliacci» es una ópera que nunca muere, la ópera y la música clásica no va a morir nunca. Es difícil salir del teatro, pero cuando sale, sale auténtica. La ópera es la base de cualquier arte y nos alegra que llegue a un gran publico", dijo Paula Almerares.

Esta mega propuesta se destaca también por la música en vivo que desempeñará la Orquesta de la pera de Rosario a cargo de Marcelo Aronna; el Coro de la Opera de Rosario (con dirección de Horacio Castillo) y el Coro de Niños (con la preparación de Morena Sánchez Mastrángelo).

"Realmente es un placer, es una fiesta porque es cambiar de aire, mostrar que la cultura convoca, que lo que hacemos no es para una elite. La convocatoria al aire libre siempre es masiva y se acerca mucha gente joven. Es para felicitar a la Municipalidad de Rosario por el hecho de poder tener una oferta de alta calidad artística. Contamos con la Orquesta Sinfónica Provincial y con un elenco magnífico. Va a ser inolvidable y sembrará un precedente, ya que ésta es la primera vez que se hace una opera al aire libre, ojalá se haga todos los años. Debo decir que el que la tiene más brava es Rubén, el director. Lo mío está en manos del técnico de sonido, pero una vez que armamos y ensayamos la producimos tal cual. En cambio, Rubén tiene que estar al tanto de, por ejemplo, las contingencias climáticas. Es una responsabilidad compartida pero intensa, hay pasión por lo que hacemos y amamos. Estamos todos muy felices y exaltados porque llegue el momento, para poder disfrutar y sentir la energía de esas 5 mil personas que espero estén en el Anfiteatro", dijo el director de orquesta Marcelo Aronna.

Cabe remarcar también la participación de artistas de la Escuela Municipal de Artes Urbanas, quienes interpretarán las escenas circenses. "En vivo suena de manera enérgica, tuvimos la confianza de la Secretaría de Cultura y mezclamos las escuelas de ópera con la de circo y fue genial. La ópera tiene un final actualizado, por los casos de violencia de género. Lo que muestra esta opera es lo que estamos tratando de cambiar, y tal vez por eso «I Pagliacci» tiene más de un siglo de vigencia. Tiene tanto sentimiento, presencia musical y un final tan humano que por eso es vigente hoy", explicó Rubén Martínez.

Esta adaptación, de una hora y media de duración, es una apuesta titánica al aire libre donde el trabajo de técnicos, iluminadores y sonidistas cambiará totalmente lo que puede verse usualmente dentro del teatro. "Uno está acostumbrado a manejarse con la acústica natural del teatro, y aunque he cantado muchas veces en conciertos al aire libre, el Anfiteatro es otra cosa. Uno se siente vulnerable en cuanto a muchas cosas que no dependen de uno. Ahora dependemos de los técnicos, que tienen un trabajo casi tan difícil como el nuestro", explicó el tenor Enrique Folger.

Además, el trabajo de vestuario fue encargado a Ramiro Sorrequieta, quien también coordina la caracterización de los personajes, y a Liza Tanoni. Walter Gonsolín está a cargo de la realización escenográfica mientras que la coordinación de utilería está resuelta por Sofía Oxrud. La ficha técnica se completa con Valeria Osuna (asistente de Regie), Horacio Castillo, Silvia Galeano y Marta Rodríguez (como maestros preparadores y de escenario), Ana Osella (en coordinación de artistas circenses), Héctor Aguilera (Iluminación), Guillermo Palena y Jorge Ojeda (diseño de sonido), y Joel López como operador de sobretitulado.